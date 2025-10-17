



Жители села Шелестово Волгоградской области обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль расследование страшного ДТП с участием школьного автобуса, в котором погиб один ребенок и еще 11 пострадало.

Напомним, школьный автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем Hyundai ix35 на 88-м километре автодороги 18К-1 «Волгоград-Сальск» 23 января в Октябрьском районе. В автобусе находились 19 учеников, а также сопровождающий и водитель. В результате аварии один подросток погиб, ещё 11 пострадавших были госпитализированы.

Полицией по факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть одного человека. Органы СУ СКР, в свою очередь, в рамках уголовного дела по ст. 238 УК РФ обещали дать оценку качеству услуг по перевозке школьников.

Однако, по словам жителей села, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен. Отметим, что ранее также Бастрыкин ставил на контроль данную ситуацию в центральном аппарате ведомства.

- В СУ СК России по Волгоградской области по данному факту возбуждалось уголовное дело, которое прокурором Светлоярского района Рустамом Мараловичем Бектасовым передано для дальнейшего расследования в органы внутренних дел. Обжалование указанного решения вплоть до первого заместителя прокурора области Светланы Викторовны Чиженьковой и областного прокурора Дениса Алексеевича Костенко результатов не принесло, - пояснили в пресс-службе СК РФ.

В связи с данной ситуацией Александр Бастрыкин затребовал доклад у руководителя регионального СУ СК об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах. Кроме того, он поручил Семенову разъяснить потерпевшим право на обжалование решений прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.

