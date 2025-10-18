В центре Волгограда 21 октября пропишут 19 альпак, ланей, лам и козочек

В Центральном парке культуры и отдыха 21 октября появятся новые пушистые обитатели, которые поселятся здесь надолго. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ЦПКиО, в парк приедут 5 альпак, 3 ламы, 3 лани и 8 козочек.

Первое время они будут находиться на 30-дневном карантине, сдадут все положенные анализы, пройдут ветеринарный осмотр, а только потом выйдут к людям. Позже к ним подселят кроликов из местного питомника. Всего на ранее пустующей территории около динопарка «Затерянный мир» будут жить около 40 животных.

- В настоящее время на территории завершается благоустройство: подрядчик завершает строительство бытовых помещений для сотрудников и возведение 3-метрового деревянного забора. Нижняя часть забора специально укреплена защитной сеткой ниже уровня земли для предотвращения проникновения грызунов извне в вольеры и домики, - рассказали в ЦПКиО.

Напомним, что в парке решили создать собственный парк с альпаками после истечения срока договора с существующим арендатором аналогичного парка. Живой уголок будет вписан в существующий ландшафт ЦПКиО с использованием природных материалов и зеленых насаждений.

