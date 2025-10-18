Расследования

В Суровикино уснувшему за рулем водителю грозит колония за ДТП с пострадавшим

Расследования 18.10.2025 08:54
До 2 лет лишения свободы грозит 22-летнему жителю Суровикино в Волгоградской области, который совершил ДТП, уснув за рулем. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в результате аварии тяжкие травмы получил его 21-летний пассажир.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Вину он признал.

Согласно материалам дела, ДТП произошло 23 мая 2025 года около 6 часов утра в Суровикино на улице Луговая. Местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-21110», уснул и допустил выезд на встречную полосу движения, где врезался в припаркованный Renault Arkana. В результате тяжкие травмы получил 21-летний пассажир.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Суровикинский районный суд Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 


