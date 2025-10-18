Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил без изменений приговор Татьяне Беленок, которая на передаче у Андрея Малахова в Москве рассказала, что родила ребенка от бизнесмена, а после его заключения в тюрьму, стала жертвой обстоятельств, мести и необоснованного уголовного преследования, передает V102.RU.

- Cуд выслушал стороны и оставил прежнее решение без изменений. Следующий шаг — Верховный суд, - сообщил в Telegram-канале ее адвокат Виталий Григорьев.

Напомним, что ранее суд в Волгограде приговорил Беленок к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима по ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). Преступление, как говорится в материалах дела, она совершила в должности директора ресторанного комплекса «Сосновый бор», присвоив почти 15 миллионов рублей. Сама Беленок это обвинение категорически опровергала, заявив на всю страну, что денег она не брала, а дело в отношении нее сфабриковано.





Причиной этому, как утверждала волгоградка, стали ее отношения с бизнесменом и владельцем «Соснового бора» Владимиром Зубковым, от которого она родила сына. Сам Зубков отрицал, что является отцом ребенка, но тест ДНК это подтвердил. Бизнесмен в настоящее время вместе с бывшим генералом СК РФ Михаилом Музраевым отбывает наказание по делу о поджоге дома волгоградского губернатора. Зубкову дали 14 лет колонии строгого режима.

Беленок на ток-шоу заявила, что родственники влиятельного бизнесмена хотят избавиться от претендентов на его бизнес - ее посадить, а ребенка забрать. Она даже прошла проверку на полиграфе. Исследование показало, что Беленок не врёт.

На передаче Беленок пообещали помощь и защиту от влиятельных волгоградских кланов, которые борются за имущество ресторанного комплекса «Сосновый бор». Однако апелляционная инстанция, а теперь и кассация оставили приговор в силе.





