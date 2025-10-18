Хутор в волгоградской глубинке может остаться без воды зимой





Активисты Народного фронта бьют тревогу из-за ситуации с состоянием водопровода в хуторе Серебрянском Алексеевского района Волгоградской области. Как сообщили общественники, весь хутор рискует остаться без воды, потому что рабочие оставили коммуникации после ремонта в открытом состоянии.

- В хуторе Серебрянском Алексеевского района, где проживают около 150 человек, уже три месяца зияет глубокая, незакопанная яма, оставленная после ремонтных работ. С наступлением холодов водопроводные трубы под угрозой замерзания, - сообщили в Народном фронте.

Жители были вынуждены обратиться к общественникам, так как представители местной администрации ничего не предпринимают, несмотря на жалобы людей.

- Народный фронт Волгоградской области уже направил обращение в администрацию Алексеевского района с просьбой решить проблему, - сообщили в организации.

Видео: Народный фронт / vk.com





