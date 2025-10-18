Гидрометцентр России повысил с желтого до оранжевого уровень погодной опасности в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, специалисты прогнозируют сильные туманы. Ухудшение видимости ожидается до 12:00 мск 18 октября и с 02:00 до 15:00 мск 19 октября. Также в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в отдельном юго-западном районе.

Отметим, что оранжевый уровень погодной опасности выше, чем желтый и означает, что погода опасна, так как существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее сообщалось, что предупреждение по туманам действует на 16-18 октября.

Фото Павла Мирошкина / V102.RU

