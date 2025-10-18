В Жирновске жительница 2-этажки с пенсионерами неделю бьется за тепло

В Волгоградской области жители двухэтажного дома в Жирновске уже неделю пытаются добиться от управляющей компании запуска отопления, которое им упорно обещают, но не дают.

- Я звоню уже неделю. У нас отопления вообще нет. Вот рядом дома топятся, а именно наш дом уже ледяной стал, так промерз. Мне говорят, что ваша заявка выполняется, но никто не приезжает, ничего не делает, - рассказала V102.RU жительница двухэтажки №26 по улице Советской в Жирновске Людмила. - Что это такое?! С 1 числа Жирновск уже топится, а мы мерзнем.

По словам Людмилы, в одноподъездной двухэтажке живут в основном пенсионеры, поэтому за тепло она воюет фактически в одиночку.

- Такая же история была и в прошлом году, пока не дозвонились аж в Волгоград и только потом включили тепло. В нашем доме в основном бабушки и дедушки живут. Они даже не знают, куда звонить. Каждый раз у меня спрашивают новости про отопление, говорят, что очень им холодно, - делится своими мытарствами Людмила.

В управляющей компании, куда женщина звонит ежедневно, причины отсутствия тепла ей не поясняют. Каждый раз ответ один: «Ваша заявка принята. Ждите».

В круглосуточной аварийной службе, куда ранее обращалась Людмила, V102.RU сообщили, что отвечать на вопросы журналистов не будут.

- По закону о диспетчерах я не обязана общаться с журналистами. По этим всем вопросам в понедельник обращайтесь в управляющую компанию, - отрезала женщина на том конце провода.

Согласно открытой информации этот дом обслуживает ООО «УК «Жирновское кх».

Напомним, что отопительный сезон в Жирновском районе стартовал не без проблем. Прокуратура заявила о срыве сроков начала отопительного сезона. Тепло в дома местных жителей должно было поступить с 1 октября, однако МУП «Линевский Коммунальный Комплекс» не смогло запустить девять котельных из-за ограничения электро- и газоснабжения.

Для восстановления прав добросовестных плательщиков, проживающих на территории Линевского городского, Алешниковского и Кленовского сельских поселений, прокуратура направила в суд иск, обязывающий ресурсоснабжающие организации обеспечить подачу ресурса на котельные.

Фото читателей V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!