Общество

В Жирновске жительница 2-этажки с пенсионерами неделю бьется за тепло

Общество 18.10.2025 13:10
0
18.10.2025 13:10


В Волгоградской области жители двухэтажного дома в Жирновске уже неделю пытаются добиться от управляющей компании запуска отопления, которое им упорно обещают, но не дают.

- Я звоню уже неделю. У нас отопления вообще нет. Вот рядом дома топятся, а именно наш дом уже ледяной стал, так промерз. Мне говорят, что ваша заявка выполняется, но никто не приезжает, ничего не делает, - рассказала V102.RU жительница двухэтажки №26 по улице Советской в Жирновске Людмила. - Что это такое?! С 1 числа Жирновск уже топится, а мы мерзнем.  

По словам Людмилы, в одноподъездной двухэтажке живут в основном пенсионеры, поэтому за тепло она воюет фактически в одиночку.

- Такая же история была и в прошлом году, пока не дозвонились аж в Волгоград и только потом включили тепло. В нашем доме в основном бабушки и дедушки живут. Они даже не знают, куда звонить. Каждый раз у меня спрашивают новости про отопление, говорят, что очень им холодно, - делится своими мытарствами Людмила.

В управляющей компании, куда женщина звонит ежедневно, причины отсутствия тепла ей не поясняют. Каждый раз ответ один: «Ваша заявка принята. Ждите».

В круглосуточной аварийной службе, куда ранее обращалась Людмила, V102.RU сообщили, что отвечать на вопросы журналистов не будут.

- По закону о диспетчерах я не обязана общаться с журналистами. По этим всем вопросам в понедельник обращайтесь в управляющую компанию, - отрезала женщина на том конце провода. 

Согласно открытой информации этот дом обслуживает ООО «УК «Жирновское кх». 

Напомним, что отопительный сезон в Жирновском районе стартовал не без проблем. Прокуратура заявила о срыве сроков начала отопительного сезона. Тепло в дома местных жителей должно было поступить с 1 октября, однако МУП «Линевский Коммунальный Комплекс» не смогло запустить девять котельных из-за ограничения электро- и газоснабжения.

Для восстановления прав добросовестных плательщиков, проживающих на территории Линевского городского, Алешниковского и Кленовского сельских поселений, прокуратура направила в суд иск, обязывающий ресурсоснабжающие организации обеспечить подачу ресурса на котельные.

Фото читателей V102.RU


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.10.2025 14:51
Общество 18.10.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 14:01
Общество 18.10.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 09:43
Общество 18.10.2025 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 06:56
Общество 18.10.2025 06:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2025 06:30
Общество 18.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 20:40
Общество 17.10.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 20:10
Общество 17.10.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 20:00
Общество 17.10.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 19:44
Общество 17.10.2025 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 19:20
Общество 17.10.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 18:42
Общество 17.10.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 18:24
Общество 17.10.2025 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 18:01
Общество 17.10.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 17:48
Общество 17.10.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2025 16:07
Общество 17.10.2025 16:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:51
Полицейские помогли беременной волгоградке вернуть сбежавшее колесоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
«Вы просто не умеете их искать»: волгоградцы поспорили о неурожае грибов в лесахСмотреть фотографии
13:33
Мать пострадавшей в волгоградском ТРЦ девочки повторно обратилась к БастрыкинуСмотреть фотографии
13:10
В Жирновске жительница 2-этажки с пенсионерами неделю бьется за теплоСмотреть фотографии
11:59
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области могут отменить с 22 октябряСмотреть фотографии
10:47
В жестком ДТП у «Парк Хауса» в Волгограде пострадал ребенокСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде два пассажира маршрутки пострадали от удара в столб у остановкиСмотреть фотографии
09:43
Хутор в волгоградской глубинке может остаться без воды зимойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
В Суровикино уснувшему за рулем водителю грозит колония за ДТП с пострадавшимСмотреть фотографии
08:20
Украинский беспилотник сбили ночью 18 октября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:48
Ток-шоу не помогло? Приговор выступившей у Малахова волгоградке кассация оставила без измененийСмотреть фотографии
06:56
Уровень погодной опасности в Волгоградской области повысили до оранжевогоСмотреть фотографии
06:30
Судья из Волгограда ушла на повышение в МосквуСмотреть фотографии
00:16
ПВО уничтожила два БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
21:16
Волгоградские теннисисты сыграли на турнирах в Китае и ГерманииСмотреть фотографии
21:03
«Людей зажало в машинах»: волгоградцы сообщили о жестком ДТП возле «Парк Хауса»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:40
Волгоградка вместо авто купила «ничего» за 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
20:10
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
Полицию и Росгвардию выводят на улицы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Минтранс планирует узаконить постоплату парковкиСмотреть фотографии
19:20
«В лесу у каждого свои фобии». Или особенности волгоградской «грибалки» от «тихого охотника» с 50-летним стажемСмотреть фотографии
19:07
Бастрыкин требует «разбора полетов» по делу о смерти в школьном автобусеСмотреть фотографии
18:42
Как купить квартиру на вторичном рынке в Волгограде и не стать жертвой мошенниковСмотреть фотографии
18:24
Вечерний Волгоград сковали 8-балльные пробкиСмотреть фотографии
18:01
На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движениеСмотреть фотографии
17:48
В Волгоградской области за сохранностью памятников начнут следить БПЛАСмотреть фотографии
17:12
Агутин не будет отменять концерт в Саратове после выпадов местного депутатаСмотреть фотографии
17:11
«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерамиСмотреть фотографии
16:23
«Пролезла через забор к речке»: по факту гибели ребенка под Волгоградом СК проводит проверкуСмотреть фотографии
16:07
Скоро за еду придётся работать? В Волгограде почтальоны пожаловались на махинации с зарплатамиСмотреть фотографии
 