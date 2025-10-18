Происшествия

Украинский беспилотник сбили ночью 18 октября в Волгоградской области

Происшествия 18.10.2025 08:20
0
18.10.2025 08:20

Над территорией Волгоградской области минувшей ночью сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа. О ликвидации БПЛА, как передает V102.RU, 18 октября сообщило Минобороны России.

Всего в течении прошедшей ночи в российских регионах дежурными силами ПВО был уничтожен 41 БПЛА.

Ранее сообщалось, напомним, о ликвидации двух беспилотников в Волгоградской области в период с 21:00 мск до 23:00 мск 17 октября. О беспилотной опасности жителей предупредили с помощью смс-оповещения.


Лента новостей

10:47
В жестком ДТП у «Парк Хауса» в Волгограде пострадал ребенокСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде два пассажира маршрутки пострадали от удара в столб у остановкиСмотреть фотографии
09:43
Хутор в волгоградской глубинке может остаться без воды зимойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
В Суровикино уснувшему за рулем водителю грозит колония за ДТП с пострадавшимСмотреть фотографии
08:20
Украинский беспилотник сбили ночью 18 октября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:48
Ток-шоу не помогло? Приговор выступившей у Малахова волгоградке кассация оставила без измененийСмотреть фотографии
06:56
Уровень погодной опасности в Волгоградской области повысили до оранжевогоСмотреть фотографии
06:30
Судья из Волгограда ушла на повышение в МосквуСмотреть фотографии
00:16
ПВО уничтожила два БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
21:16
Волгоградские теннисисты сыграли на турнирах в Китае и ГерманииСмотреть фотографии
21:03
«Людей зажало в машинах»: волгоградцы сообщили о жестком ДТП возле «Парк Хауса»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:40
Волгоградка вместо авто купила «ничего» за 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
20:10
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
Полицию и Росгвардию выводят на улицы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Минтранс планирует узаконить постоплату парковкиСмотреть фотографии
19:20
«В лесу у каждого свои фобии». Или особенности волгоградской «грибалки» от «тихого охотника» с 50-летним стажемСмотреть фотографии
19:07
Бастрыкин требует «разбора полетов» по делу о смерти в школьном автобусеСмотреть фотографии
18:42
Как купить квартиру на вторичном рынке в Волгограде и не стать жертвой мошенниковСмотреть фотографии
18:24
Вечерний Волгоград сковали 8-балльные пробкиСмотреть фотографии
18:01
На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движениеСмотреть фотографии
17:48
В Волгоградской области за сохранностью памятников начнут следить БПЛАСмотреть фотографии
17:12
Агутин не будет отменять концерт в Саратове после выпадов местного депутатаСмотреть фотографии
17:11
«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерамиСмотреть фотографии
16:23
«Пролезла через забор к речке»: по факту гибели ребенка под Волгоградом СК проводит проверкуСмотреть фотографии
16:07
Скоро за еду придётся работать? В Волгограде почтальоны пожаловались на махинации с зарплатамиСмотреть фотографии
16:01
За неделю до Дня рождения под Волгоградом нашли мертвой 4-летнюю девочкуСмотреть фотографии
15:46
Врачи рисуют: в Волгограде пройдет необычная выставкаСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде простились с погибшим в Турции бизнесменом Антоном РыдановымСмотреть фотографии
14:54
Власти пообещали согреть замерзающих жителей МихайловкиСмотреть фотографии
14:07
Больше 1000 мужчин ушли в декрет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 