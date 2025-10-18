Украинский беспилотник сбили ночью 18 октября в Волгоградской области

Над территорией Волгоградской области минувшей ночью сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа. О ликвидации БПЛА, как передает V102.RU, 18 октября сообщило Минобороны России.
Всего в течении прошедшей ночи в российских регионах дежурными силами ПВО был уничтожен 41 БПЛА.
Ранее сообщалось, напомним, о ликвидации двух беспилотников в Волгоградской области в период с 21:00 мск до 23:00 мск 17 октября. О беспилотной опасности жителей предупредили с помощью смс-оповещения.
