«Людей зажало в машинах»: волгоградцы сообщили о жестком ДТП возле «Парк Хауса»





Жители Волгограда, ставшие очевидцами жесткого ДТП на ул. Бульвар 30-летия Победы в Дзержинском районе, сняли последствия на видео. По информации горожан, на Семи ветрах – после «парк Хауса» – произошло столкновение нескольких машин.





– Людей зажало в машинах, – сообщает автор видео, которое опубликовал на своем канале Роман Халиков. – Одна скорая, вторая, пожарные. Тут еще и автобус. Ужас.

Судя по кадрам с места происшествия, представители всех экстренных служб действительно оперативно прибыли на вызов. Необычайно много на месте ДТП оказалось обычных зевак, большинство из которых, судя по всему, гулявшие в ТРЦ подростки.

Информация об обстоятельствах ДТП уточняется.

Видео: Халиков / t.me