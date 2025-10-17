Полицию и Росгвардию выводят на улицы Волгограда





В Волгограде на улицах и дорогах в предстоящие выходные ожидается скопление силовиков. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, для усиления охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения состоялся комплексный развод, в котором были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, курсанты Волгоградской академии МВД.





Пристальное внимание представителями силовых структур будет уделено в ближайшие дни контролю в местах массового пребывания людей, выявлению нарушителей ПДД, а также поиску нелегалов.

Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних проследят за детьми и подростками, находящимися в общественных местах без сопровождения взрослых после 23:00 часов.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области