Мать пострадавшей в волгоградском ТРЦ девочки повторно обратилась к Бастрыкину

Глава Следственного комитета России поручил в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела о травмировании ребенка в ТРЦ Волгограда и направить дело в суд, передает V102.RU.

Как сообщили в Информационном центре СК России, мама девочки повторно обратилась с жалобой к Александру Бастрыкину, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования ее 5-летней дочери в торгово-развлекательном центре.

- В августе прошлого года в детской игровой зоне на девочку упал рекламный баннер, который не был должным образом закреплен и огорожен. Пострадавшая получила переломы и травму головы, ей потребовалось длительное лечение. Отмечается, что расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен, - пояснили в следственном органе.

Ранее сообщалось, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. С декабря 2024 года оно находится в производстве СУ СК России по Волгоградской области.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову принять меры к завершению расследования уголовного дела и направлению его в суд. Глава СКР ждет доклад по исполнению этого поручения.

Фото из архива V102.RU





