Расследования

Мать пострадавшей в волгоградском ТРЦ девочки повторно обратилась к Бастрыкину

Расследования 18.10.2025 13:33
0
18.10.2025 13:33


Глава Следственного комитета России поручил в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела о травмировании ребенка в ТРЦ Волгограда и направить дело в суд, передает V102.RU.

Как сообщили в Информационном центре СК России, мама девочки повторно обратилась с жалобой к Александру Бастрыкину, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования ее 5-летней дочери в торгово-развлекательном центре.

- В августе прошлого года в детской игровой зоне на девочку упал рекламный баннер, который не был должным образом закреплен и огорожен. Пострадавшая получила переломы и травму головы, ей потребовалось длительное лечение. Отмечается, что расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен, - пояснили в следственном органе.

Ранее сообщалось, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. С декабря 2024 года оно находится в производстве СУ СК России по Волгоградской области.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову принять меры к завершению расследования уголовного дела и направлению его в суд. Глава СКР ждет доклад по исполнению этого поручения.

Фото из архива V102.RU


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.10.2025 08:54
Расследования 18.10.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2025 07:48
Расследования 18.10.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2025 19:07
Расследования 17.10.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2025 16:23
Расследования 17.10.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2025 12:31
Расследования 17.10.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2025 20:51
Расследования 16.10.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2025 19:16
Расследования 16.10.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2025 16:13
Расследования 16.10.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2025 09:18
Расследования 16.10.2025 09:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2025 07:00
Расследования 16.10.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2025 18:16
Расследования 15.10.2025 18:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2025 17:44
Расследования 15.10.2025 17:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2025 15:21
Расследования 15.10.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2025 11:22
Расследования 15.10.2025 11:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2025 09:00
Расследования 15.10.2025 09:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:51
Полицейские помогли беременной волгоградке вернуть сбежавшее колесоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
«Вы просто не умеете их искать»: волгоградцы поспорили о неурожае грибов в лесахСмотреть фотографии
13:33
Мать пострадавшей в волгоградском ТРЦ девочки повторно обратилась к БастрыкинуСмотреть фотографии
13:10
В Жирновске жительница 2-этажки с пенсионерами неделю бьется за теплоСмотреть фотографии
11:59
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области могут отменить с 22 октябряСмотреть фотографии
10:47
В жестком ДТП у «Парк Хауса» в Волгограде пострадал ребенокСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде два пассажира маршрутки пострадали от удара в столб у остановкиСмотреть фотографии
09:43
Хутор в волгоградской глубинке может остаться без воды зимойСмотреть фотографииCмотреть видео
08:54
В Суровикино уснувшему за рулем водителю грозит колония за ДТП с пострадавшимСмотреть фотографии
08:20
Украинский беспилотник сбили ночью 18 октября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:48
Ток-шоу не помогло? Приговор выступившей у Малахова волгоградке кассация оставила без измененийСмотреть фотографии
06:56
Уровень погодной опасности в Волгоградской области повысили до оранжевогоСмотреть фотографии
06:30
Судья из Волгограда ушла на повышение в МосквуСмотреть фотографии
00:16
ПВО уничтожила два БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
21:16
Волгоградские теннисисты сыграли на турнирах в Китае и ГерманииСмотреть фотографии
21:03
«Людей зажало в машинах»: волгоградцы сообщили о жестком ДТП возле «Парк Хауса»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:40
Волгоградка вместо авто купила «ничего» за 1,9 млн рублейСмотреть фотографии
20:10
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
Полицию и Росгвардию выводят на улицы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Минтранс планирует узаконить постоплату парковкиСмотреть фотографии
19:20
«В лесу у каждого свои фобии». Или особенности волгоградской «грибалки» от «тихого охотника» с 50-летним стажемСмотреть фотографии
19:07
Бастрыкин требует «разбора полетов» по делу о смерти в школьном автобусеСмотреть фотографии
18:42
Как купить квартиру на вторичном рынке в Волгограде и не стать жертвой мошенниковСмотреть фотографии
18:24
Вечерний Волгоград сковали 8-балльные пробкиСмотреть фотографии
18:01
На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движениеСмотреть фотографии
17:48
В Волгоградской области за сохранностью памятников начнут следить БПЛАСмотреть фотографии
17:12
Агутин не будет отменять концерт в Саратове после выпадов местного депутатаСмотреть фотографии
17:11
«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерамиСмотреть фотографии
16:23
«Пролезла через забор к речке»: по факту гибели ребенка под Волгоградом СК проводит проверкуСмотреть фотографии
16:07
Скоро за еду придётся работать? В Волгограде почтальоны пожаловались на махинации с зарплатамиСмотреть фотографии
 