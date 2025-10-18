Бензовоз залил топливом проспект Университетский в Волгограде

Сегодня, 18 октября, оперативные службы ликвидировали последствия разлива топлива из бензовоза в Советском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, происшествие случилось в районе остановки «Обувная фабрика» на проспекте Университетском в 13:31.

- Водитель бензовоза марки Volvo наехал на препятствие и повредил бензобак. Из него стало вытекать топливо на дорогу. Площадь загрязнения составила примерно 100 кв.м., - сообщил собеседник агентства.

Ранее в ГУ МЧС России по региону заявляли, что осуществляют контроль места происшествия на случай возгорания.

Фото: Жесть Волгограда / t.me





