Минтранс планирует узаконить постоплату парковки

Общество 17.10.2025 19:44
Министерство транспорта России разрабатывает поправки к федеральному закону «Об организации дорожного движения», а также некоторым другим документам, регламентирующим в том числе работу платных парковок. В ведомстве планируют немного упростить жизнь автолюбителей.

- Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в рамках которой прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий, — приводят слова замглавы Минтранса Алексея Шило журналисты «Парламентской газеты».

Отметим, специалисты уверены, что нововведение повысит платёжную дисциплину, а также позволит снизить количество случаев, когда автолюбители не могут заранее провести платёж, из-за чего сразу же подвергаются крупным штрафам.

