«Вы просто не умеете их искать»: волгоградцы поспорили о неурожае грибов в лесах

18.10.2025 14:01
Наступивший сезон «тихой охоты» не оправдал ожидания многих грибников. Специалисты и вовсе убеждены, что из-за сухой погоды грибы этой осенью станут ценным призом для самых внимательных. Правда ли, что волгоградцы могут не рассчитывать на щедрый улов, разбирались корреспонденты ИА «Высота 102».

На прошлой неделе организаторы традиционного чемпионата «тихой охоты» огорчили волгоградцев новостью о его отмене. Официальная причина также не добавила поводов для оптимизма – засушливая погода оставила леса Чернышковского района без традиционного октябрьского урожая.

В том, что осенняя вылазка за грибами превратится только лишь в приятную прогулку по пролескам, уверены и волгоградские учёные.

- Уже два месяца в регионе не было нормальных дождей. Какие грибы вырастут при такой погоде? - задаётся вопросом ведущий миколог региона Инна Землянская. – По правде говоря, Волгоградскую область вообще нельзя назвать грибным регионом. А вот любителей «тихой охоты» у нас хоть отбавляй.

Рассчитывать хотя бы на пару-тройку обильных и спасающих сезон дождей грибники могли только накануне первых холодов, отмечает Инна Землянская.

- У нас уже были ночные заморозки, поэтому ситуация с неурожаем кардинальным образом в этом году не исправится. Остается надеяться только на щедрый урожай грядущей весной, - заключает специалист.

На фоне новостей о грибном «несезоне» волгоградцы поделились на два лагеря. Часть горожан согласилась с мнением экспертов – грибы в этом сезоне стали на вес золота. А вот их более удачливые и внимательные коллеги всколыхнули волну обсуждений фотографиями с полными корзинами грибов.

- Тут как повезет, - рассказывает грибник со стажем Татьяна. – Сейчас волгоградцы собирают тополевую рядовку. И собирают неплохо. Главное, внимательно искать. Здесь стоит уточнить, что поиск не равен варварскому вспахиванию лесных дорожек. Лично я в последнее время только и делаю, что засыпаю листвой голую землю, оставшуюся после вылазок предыдущих грибников.

О том, что из устроенного природой квеста можно выйти победителем даже в самую негрибную погоду, рассказала и любительница «тихой охоты» с полувековым стажем Наталья Денисова.

- Нынешний грибной сезон идет к закату. Кто-то, наверное, пожалуется, что грибов и в этом году совсем было мало. Но без даров леса мы и на этот раз не остались. И самой лучшей наградой за нелегкий труд будут комплименты друзей, которые по традиции под Новый год получат баночки с солеными груздями и рядовкой, приготовленными по-особенному, бабушкиному рецепту, хранимому в нашей семье много-много лет.

Фото Татьяны Немчиновой

