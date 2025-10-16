Многомиллионное имущество экс-начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Степанова, которое он приобрел на неподтвержденные доходы, обращено в доход государства. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, апелляционная инстанция оставила решение без изменений и оно вступило в законную силу.

Напомним, что в июне 2025 года Краснооктябрьский районный суд Волгограда удовлетворил требование прокуратуры об изъятии имущества, которое Степанов и его родственники приобрели с 2020 по 2023 годы на денежные средства, законность получения которых не подтверждена. Так, за три года высокопоставленный полицейский приобрел объект незавершенного строительства – автомойку для грузовых автомобилей, 3 грузовых автомобиля, 3 легковых автомобиля на общую сумму более 49 млн рублей.

Степанов не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его.

- Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил решение суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль, - сообщила Черединина.

Степанов также является фигурантом уголовного дела, которое сейчас находится на рассмотрении в суде. Экс-начальник ГИБДД обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества в крупном размере, приобретенного в результате совершения преступления).

Отметим, что Степанов летом 2023 года попал в скандальную историю, связанную с певицей Анет Сай, которую доставили на служебной машине с мигалками в аэропорт. Это стало известно из видео, которое сняла сама певица в салоне полицейского авто. После этого происшествия Степанов был уволен.





