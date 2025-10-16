Расследования

В Волгограде автомойка и парк машин экс-главы ГИБДД обращены в доход государства

Расследования 16.10.2025 16:13
0
16.10.2025 16:13


Многомиллионное имущество экс-начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Степанова, которое он приобрел на неподтвержденные доходы, обращено в доход государства. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, апелляционная инстанция оставила решение без изменений и оно вступило в законную силу.

Напомним, что в июне 2025 года Краснооктябрьский районный суд Волгограда удовлетворил требование прокуратуры об изъятии имущества, которое Степанов и его родственники приобрели с 2020 по 2023 годы на денежные средства, законность получения которых не подтверждена. Так, за три года высокопоставленный полицейский приобрел объект незавершенного строительства – автомойку для грузовых автомобилей, 3 грузовых автомобиля, 3 легковых автомобиля на общую сумму более 49 млн рублей.

Степанов не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его. 

- Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил решение суда первой инстанции без изменения. Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль, - сообщила Черединина.

Степанов также является фигурантом уголовного дела, которое сейчас находится на рассмотрении в суде. Экс-начальник ГИБДД обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества в крупном размере, приобретенного в результате совершения преступления).

Отметим, что Степанов летом 2023 года попал в скандальную историю, связанную с певицей Анет Сай, которую доставили на служебной машине с мигалками в аэропорт. Это стало известно из видео, которое сняла сама певица в салоне полицейского авто. После этого происшествия Степанов был уволен.


Лента новостей

18:42
Андрей Бочаров поздравил коллектив ВолгГМУ с наградой Владимира ПутинаСмотреть фотографии
18:02
«Мощный сигнал элитам и управленцам»: Андрей Чешов предположил, что Бочаров готовит регион к новым трудностямСмотреть фотографии
17:32
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Туманы и заморозки придут в Волгоградскую область к концу неделиСмотреть фотографии
16:49
«Чудом удалось выжить»: о жестоких боях в Запорожье и обороне Белгородщины рассказали мобилизованные волгоградцыСмотреть фотографии
16:25
Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезонеСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области зафиксировали снижение ДТП на железнодорожных переездахСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде автомойка и парк машин экс-главы ГИБДД обращены в доход государстваСмотреть фотографии
15:40
Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топливаСмотреть фотографии
15:14
На севере Волгограда из-за ремонта временно закроют ж/д переездСмотреть фотографии
15:11
«В Волгограде тепло. А мы второго сорта?»: жители Береславки пожаловались на холод в домахСмотреть фотографии
15:02
МегаФон создал специальное предложение для многодетных семейСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионеркуСмотреть фотографии
13:38
Волгоградцам советуют приготовиться к мощному геоштормуСмотреть фотографии
13:31
В обесточенный при атаке дронами Новониколаевский район вернули светСмотреть фотографии
12:59
Волгоградцы заявляют в МВД об обмане при покупке машин из-за границыСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде уволен с поста глава Облкомспорта Владимир ПопковСмотреть фотографии
11:49
Рейсы из Питера и в Дубай задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:33
Путин наградил за заслуги главу комитета облдумы по экологии Ирину СоловьевуСмотреть фотографии
10:59
Последние секунды жизни странного пешехода перед смертельным ДТП в Волгограде попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Под Волгоградом отремонтируют участок трассы на Сальск за 1,2 млрд рублейСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области возвращают свет в дома после атаки на подстанциюСмотреть фотографии
10:15
Расчетный центр ИВЦ ЖКХ объявил победителей акции «Электронная квитанция»Смотреть фотографии
10:01
Судью из Ростова лишили статуса после конфликта с РосгвардиейСмотреть фотографии
09:36
Путин наградил коллектив ВолгГМУ орденом ПочетаСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде админу «Острова Свободы» Серенко на два месяца продлили арестСмотреть фотографии
08:45
Цена АИ-92 опять обновила исторический максимум в РоссииСмотреть фотографии
08:17
Атаку 11 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:01
Власти обесточенного после атаки района Волгоградской области обратились к жителямСмотреть фотографии
07:45
В Волгоградской области к 2030 году отремонтируют 900 км дорог за 33,1 млрд рублейСмотреть фотографии
 