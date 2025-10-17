На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движение





В Советском районе Волгограда на час 19 октября перекроют движение на проспекте Университетском в районе пересечения с ул. Санаторной. Ограничения вводятся в связи с необходимостью проведения демонтажных работ над проезжей частью.

Как уточнили в администрации Волгограда, в профильные службы обратился собственник рекламной конструкции.

- На время демонтажа рекламной конструкции ограничивается движение через Вторую продольную магистраль на указанном участке. Ограничения будут действовать с 5.00 до 6.00 19 октября, - предупредили волгоградцев в мэрии.

Объехать перекрытый участок автолюбители могут по улицам Санаторной, Пожарского, Г.Засекина, Кирова, им. Степыкиной, им. Рогова.

Скриншот: Яндекс Карты