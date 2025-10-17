



В Волгоградской области беспилотники официально возьмут на вооружение эксперты комитета госохраны объектов культурного наследия. БПЛА помогут специалистам оперативно и во всех подробностях фиксировать преступления против подопечных объектов. Соответствующие поправки содержатся в проекте постановления губернатора Андрея Бочарова.

Документ вносит поправки в пункт 4.7 положения о региональном государственном надзоре за состоянием объектов культурного наследия, которые дополняют его новым абзацем: «При проведении надзорных мероприятий могут использоваться беспилотные авиационные системы, а также пространственные данные, полученные с использованием беспилотных авиационных систем. Беспилотные авиационные системы используются с учетом нормативных правовых актов и требований законодательства о защите государственной тайны и иной охраняемой законом тайны».

Кроме того, постановление разрешает сбор проверяющими не только фото- и видео-, но и аудиодоказательств. При этом уточняются, что материалы собираются с использованием специально разработанного мобильного приложения «Инспектор». Этот же сервис позволит проводить дистанционные проверки.

Отметим, изменения направлены на повышение эффективности и оперативности контроля за сохранностью памятников, а также глубже интегрируют данную работу в общегосударственные информационные системы, что должно сделать проверки прозрачнее.