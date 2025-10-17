



В Волгограде разгорается скандал из-за потребительского отношения руководства к сотрудникам «Почты России», по мнению последних. Работники почтового отделения № 5 Центрального района региональной столицы рассказали журналистам о спартанских условиях труда и непонятных манипуляциях с заработной платой.

На хлеб с водой и так хватит?

- У нас уже уволились все, кто только мог. Остались те, кто действительно уж очень прикипел к этому всему и не представляет свою жизнь без почты. Лично я проработала здесь 15 лет и уходить до последнего времени не собиралась, но сейчас начался какой-то беспредел. Нас фактически заставляют работать бесплатно, - рассказала журналистам почтальон.

По словам женщины, на почте изначально был заведен странный порядок: когда кто-то из почтальонов в отделении заболевает, его участок приказом закрепляется за другим сотрудником. При этом, выполняя дополнительные обязанности, замещающий специалист получал лишь часть от положенного за это оклада.





- Раньше нам за обслуживание чужого участка платили 0,5 ставки. Сейчас же руководство решило, что с нас хватит и 0,125 ставки. Почему так произошло, для нас всех загадка. Рассудите сами, есть отделение, для его работы предусмотрен определенный штат сотрудников. Для оплаты их труда заложен определенный зарплатный фонд. Кто решил, что я или кто-то из моих коллег должны выполнять чужую работу практически даром? И кто потом снимает эти «сливки» с зарплатного фонда, - задается вопросами сотрудница «Почты России».

Почтальон подчёркивает, что никакие дополнительные соглашения к трудовому договору, которые бы объясняли урезание выплат, с ними не заключались.

- Мы ничего не подписывали. Если честно, с нами никто даже не разговаривает. Как правило, вышестоящее руководство приезжает в отделение, когда никого из почтальонов здесь нет. Если готовятся какие-то нововведения, то работников просто ставят перед фактом, когда уже всё произошло. Сейчас у нас в Центральном районе 9 участков, три из которых вообще без почтальонов. К примеру, у меня в обслуживании без малого три десятка многоквартирных домов. Три пустующих участка мы с девочками фактически обслуживаем из жалости к нашим абонентам.

Более того, в настоящее время руководство ввело новый порядок, по которому, если почтальон заболеет или уйдет в отпуск, приказ о замещении должности направляется в один из офисов «Почты России», который находится в другом регионе.

- Уже не первый раз так получается, что все необходимые документы пересылаются туда из отделения, а ответ не приходит. Получается, мы обслуживаем чужие участки вообще бесплатно. Даже несчастные 0,125 ставки мы уже два месяца получить не можем, - подчёркивает почтальон.

Один за всех и всё на одного

Женщина уверяет, что за обслуживание своего участка она получает порядка 20 тыс. рублей. При этом раньше руководство им платило небольшую премию, однако сейчас почтальонов и ее лишили.

- Доплачивали нам по 2 тыс. рублей. Конечно, по современным расценкам это копейки. Сейчас в магазин за продуктами сходить дороже. Но мы, если честно, и этому радовались. Всё же какое-никакое внимание. Тем более что платили эти деньги нам не просто так, а с формулировкой «за хорошую работу». Сейчас же сотрудников в отделении всё меньше и меньше, работаем на износ, а премия, как выяснилось, теперь нам не полагается. Вот уже полгода мы её не получаем, - продолжает волгоградка.

Прекратилась выплата руководством также в одностороннем порядке без каких-либо объяснений.

Помимо своих прямых обязанностей и обслуживания пустующих участков, почтальоны в отделении №5 вынуждены помогать еще и оператору.

- Оператор — это такой специалист в отделении, который изначально принимает и обслуживает всю корреспонденцию. Чтобы вы понимали, мы работаем в центре города. Здесь сконцентрированы многие предприятия, огромное количество административных учреждений, офисов, суды. Поэтому в наше отделение приходит особенно много корреспонденции. Ежедневно у нас в приемном отделении стоят по несколько десятков ящиков — это полностью заставленная от потолка до пола стена. В одном ящике около 300 писем. Каждое нужно внести в компьютер, проштамповать, разложить в корзины по участкам, - сетует сотрудница "Почты России".

Изначально в отделении этим занимались пять человек, сейчас же остался лишь один оператор.

- Естественно, она разрывается и чисто физически не может всё успеть. Поэтому каждое утро мы приходим пораньше и помогаем ей с корреспонденцией.





Инновации ради инноваций?

Несколько недель назад работников отделения поставили перед фактом: им теперь недостаточно выполнять обязанности за себя и отсутствующих сотрудников и нужно дополнительно доказывать, что они реальные люди и не просто так получают зарплату. Но для этого почему-то введен не реальный анализ показателей работы, количество разнесенных посылок и писем или же принятых клиентов, а инновационный — сканирование лица.

- Нас обязали каждое утро и вечер фиксировать себя на специальную фотокамеру, установленную в отделении. Если не отсканировал, сколько бы ты домов ни обошел, чтобы ни выполнил – могут просто не заплатить за этот день зарплату, - подчеркнула почтальон.

При этом внедрение инноваций сразу же пошло не по плану. В отделении №5 данная система не прижилась. По информации сотрудников, она полноценно не работает.

- Мы снимать-то себя пытаемся, но в системе отработанные часы не высвечиваются. То ли мы что-то не так делаем, то ли оборудование неправильно функционирует – не знаю. Но теперь встает большой вопрос, получим ли мы в следующем месяце зарплату.

С последней уже сейчас у почтальонов начались проблемы.

- Аванс за этот месяц мы получили в урезанном виде. Обычно нам платили по 10 тыс. рублей. Сейчас же пришло по 3-4 тысячи. Почему так произошло, куда исчезли наши деньги, — загадка. Пытались уточнить у руководства, но внятного ответа так и не получили. Вроде бы ошибка какая-то произошла. Но вот как-то странно всё получается. Хоть раз бы ошиблись в нашу пользу, - отметила волгоградка.

Примечательно, что, увлекшись внедрением передовых технологий, руководство почты почему-то забывает об основной своей функции. Вот уже несколько последних дней в отделении отсутствуют почтовые марки.





- Абоненты, а это и представители организаций, и частные лица, приходят и не могут отправить письма. Никогда бы раньше не подумала, что доживу до того дня, когда из почтового отделения исчезнут марки. Их у нас нет с минувшего четверга. Люди приходят, поругаются и уходят обратно.

Официальная версия

Редакция ИА «Высота 102» направила информационный запрос в пресс-службу УФПС Волгоградской области с просьбой прокомментировать грубые нарушения трудового законодательства, описанные сотрудниками почтового отделения №5 Центрального района Волгограда. В частности, журналисты поинтересовались, соответствует ли действительности данные о том, что за выполнения чужой работы почтальонам доплачивают 0,125 ставки, при этом даже эти деньги уже два месяца специалистам не выплачиваются? Действительно ли работающему на износ отделению полгода не выплачивается премия? Какими документами вводятся данные изменения оплаты труда и почему с сотрудниками не заключаются на этот счёт дополнительные соглашения к трудовому договору? Давали ли сотрудники «Почте России» разрешение на обработку своих биометрических данных?

В региональном управлении не подтвердили, но и не опровергли доводы своих подчинённых, направив в редакцию лаконичный ответ:

- Все вопросы оплаты труда и организации производства определены федеральным законодательством и нормативными актами компании. Мы обсуждаем их непосредственно с сотрудниками почтовых отделений. Сейчас марки в отделении 400005 есть в необходимом количестве, задержка в поставке марок имела разовый характер, - подчеркнули в пресс-службе УФПС Волгоградской области.

Отметим, пока «Почта России» собирается обсудить претензии волгоградских почтальонов, последние планируют готовятся к походу в трудовую инспекцию, прокуратуру и аппарат президента. Работники не понимают, почему в условиях жесткой нехватки кадров, вместо того чтобы держаться за немногих оставшихся в компании сотрудников, волгоградское отделение ставит их в нечеловеческие условия работы.

– Боимся ли мы каких-то санкций после этого? Нет. Нам уже терять нечего, – категоричны волгоградские постальоны.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»