Власти пообещали согреть замерзающих жителей Михайловки





Жители города Михайловки Волгоградской области обратились в редакцию ИА «Высота 102» с жалобами на отсутствие отопления. По словам читателей, на сегодня, 17 октября, ни в один их домов ресурс еще не подавался. В условиях, когда ночные температуры стремятся к нулю, жилые здания давно успели остыть, находиться в помещениях, мягко говоря, некомфортно.

– В Михайловке отопление отсутствует на 100% во всем городе. На дворе 17 октября! – возмущаются жители районного центра.

Редакция информационного агентства обратилась за комментарием в администрацию муниципалитета. Чиновники Михайловки признали, что отопление до сих пор не поступало в жилые дома, но обещали, что к вечеру 17 октября местные жители наконец ощутят потепление.

– Первая подтопка социально значимых объектов началась со 2 октября. Все теплоснабжающие объекты прошли плановую проверку и готовы к приему тепла, – говорится в ответе администрации городского округа город Михайловка, который поступил в распоряжении редакции. – 17 октября началось поступление теплоресурса от Михайловской ТЭЦ потребителям, к вечеру тепло поступит во все дома Михайловки.

