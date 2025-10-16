



15 октября в Волгограде Центральный районный суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения администратору скандально известного Telegram-канала «Остров Свободы» Михаилу Серенко. По информации объединённой пресс-службы судов Волгоградской области, развязному блогеру придётся провести в СИЗО ещё как минимум два месяца.

- В интересах следствия суд принял решение удовлетворить ходатайство. Мера пресечения в виде ареста продлена до 18 декабря 2025 года, — подчеркнула пресс-секретарь.

Напомним, 18 июля против Михаила Серенко Следственным отделом по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области были возбуждены уголовные дела о вымогательстве и реабилитации нацизма. 22 июля мужчина был задержан при поддержке спецподразделения СОБР. Во время расследования вскрылись грандиозные масштабы правонарушений, совершённых администратором интернет-ресурса. На сентябрь 2025 года в отношении фигуранта возбуждены были уже 12 уголовных дел.