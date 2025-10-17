Врачи рисуют: в Волгограде пройдет необычная выставка





Выставка необычных картин, авторами которых стали врачи-стоматологи, откроется в Волгограде в предстоящую субботу, 18 октября. Организатором экспозиции выступает детская стоматологическая поликлиника № 2. Как сообщает ИА «Высота 102», все работы, которые будут представлены публике, являются творениями сотрудников именно этого учреждения.

– Врачи, и в частности, стоматологи – это люди, которые постоянно занимаются саморазвитием. Многие наши сотрудники обладают различными творческими талантами. На этой выставке представлена только одна грань этих талантов, – рассказали информагентству организаторы.

Работы, которые были отобраны для выставки, излучают теплоту, восхищение жизнью, отражают индивидуальность и эмоции каждого автора.

– Сам процесс помогает врачам после непростых рабочих будней избавиться от напряжения и направить мысли в позитивное русло, – раскрыли перед выставкой секрет появления картин авторы.

Отметим, что проект реализуется при поддержке художественной школы №1 им. Федорова и комитета по культуре администрации Волгограда.

Экспозиция откроется в субботу, 18 октября, в 10.00 в художественной галерее на ул. Краснознаменской, 6 (2 этаж). Увидеть работы волгоградских стоматологов можно до 29 октября включительно.