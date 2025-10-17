Вечерний Волгоград сковали 8-балльные пробки





В Волгограде сегодня, 17 октября, вечером дороги сковали 8-балльные пробки. Многие автомобилисты жалуются на крупные заторы при выезде из центра города.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в дорожном «плену» оказались водители в Центральном и Советском районах. Особенно осложнена ситуация на Второй продольной магистрали. Большое скопление машин наблюдается на ул. Лермонтова в сторону Краснооктябрьского района, а также на проспекте Университетском.





Фиксируется пробка и улице Рабоче-Крестьянской. Также затор наблюдается на пересечении улиц Невской и Рокоссовского, на стыке Дзержинского и Центрального районов.

Скриншот Яндекс Карты