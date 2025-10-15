



В Волгограде расследуют уголовное дело в отношении четверки членов группировки телефонных мошенников. Обвиняемым была отведена роль по обналичиванию средств, добытых преступным путём, через банковские счета подставных лиц.

- Фигуранты, действуя в составе организованной группы и в стремлении лёгкого заработка, подыскивали среди своих знакомых лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на своё имя SIM-карты сотовых операторов и банковские счета. Впоследствии эти средства связи и счета использовались для получения и обналичивания денег, похищенных у граждан телефонными мошенниками, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Так называемые «дроповоды» - вербовщики и организаторы вывода финансовых потоков через подставных лиц, долгое время успешно заметали следы, помогая мошенникам реализовывать преступную схему.

В числе жертв группировки – жительница Волгограда. В 2024 году женщина, попав под влияние мошенников, перевела на «безопасный счет» более 1,5 млн рублей.

Однако преступный бизнес вскоре после этого «прикрыли» волгоградские правоохранители.

- Благодаря слаженным действиям следователей первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России и оперативных сотрудников областного Главка МВД, обвиняемые были установлены и задержаны в городе Набережные Челны Республики Татарстан, - добавили в Следкоме.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Членам группировки грозит до 10 лет тюрьмы.

Отметим, ещё на этапе следствия подозреваемые возместили ущерб потерпевшей. В настоящее время расследование завершено. Материалы готовятся к направлению в суд. Уголовное дело в отношении организаторов телефонного мошенничества выделено в отдельное производство.