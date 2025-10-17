Федеральные новости

Агутин не будет отменять концерт в Саратове после выпадов местного депутата

Федеральные новости 17.10.2025 17:12
0
17.10.2025 17:12


Леонид Агутин и Анжелика Варум не планируют отменять концерт, который должен состояться в Саратове в феврале следующего года. Об этом сегодня сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой пресс-секретарь Агутина Ольгу Борхес-Яровую.

Как уточняет издание, в Саратове накануне исчезла афиша концерта Агутина и Варум, ранее развешенная возле местной ледовой арены. Здесь и должно состояться мероприятие. На это представитель артиста ответила, что это нормальная практика – организаторы периодически меняют месторасположение своих афиш.

Напомним, ранее депутат саратовской думы Роман Грибов призвал коллег выступить против концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум, объясняя это ранее появлявшимися в СМИ сообщениями о критике Агутина СВО. 

–  На эти слухи мы давали официальное опровержение еще года три назад, и с тех пор ничего не поменялось, – ответила Борхес-Яровая.

Она также прислала саратовским журналистам публикацию ТАСС, в которой Агутин опровергал свой отъезд из России из-за спецоперации на Украине и подчеркивал, что они с женой живут и работают в РФ.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
17.10.2025 09:27
Федеральные новости 17.10.2025 09:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.10.2025 05:56
Федеральные новости 17.10.2025 05:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.10.2025 19:46
Федеральные новости 16.10.2025 19:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.10.2025 08:45
Федеральные новости 16.10.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.10.2025 20:56
Федеральные новости 15.10.2025 20:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.10.2025 12:38
Федеральные новости 15.10.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.10.2025 12:06
Федеральные новости 14.10.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.10.2025 18:07
Федеральные новости 13.10.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.10.2025 07:34
Федеральные новости 13.10.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.10.2025 19:24
Федеральные новости 10.10.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.10.2025 13:12
Федеральные новости 10.10.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.10.2025 12:21
Федеральные новости 10.10.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.10.2025 07:05
Федеральные новости 10.10.2025 07:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.10.2025 17:28
Федеральные новости 09.10.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.10.2025 13:59
Федеральные новости 09.10.2025 13:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:20
«В лесу у каждого свои фобии». Или особенности волгоградской «грибалки» от «тихого охотника» с 50-летним стажемСмотреть фотографии
19:07
Бастрыкин ждет доклад по делу о ДТП с гибелью ребенка под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:42
Как купить квартиру на вторичном рынке в Волгограде и не стать жертвой мошенниковСмотреть фотографии
18:24
Вечерний Волгоград сковали 8-балльные пробкиСмотреть фотографии
18:01
На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движениеСмотреть фотографии
17:48
В Волгоградской области за сохранностью памятников начнут следить БПЛАСмотреть фотографии
17:12
Агутин не будет отменять концерт в Саратове после выпадов местного депутатаСмотреть фотографии
17:11
«Виртуальный помощник» сэкономил клиентам Билайна больше 300 лет на разговорах со спамерамиСмотреть фотографии
16:23
«Пролезла через забор к речке»: по факту гибели ребенка под Волгоградом СК проводит проверкуСмотреть фотографии
16:07
Скоро за еду придётся работать? В Волгограде почтальоны пожаловались на махинации с зарплатамиСмотреть фотографии
16:01
За неделю до Дня рождения под Волгоградом нашли мертвой 4-летнюю девочкуСмотреть фотографии
15:46
Врачи рисуют: в Волгограде пройдет необычная выставкаСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде простились с погибшим в Турции бизнесменом Антоном РыдановымСмотреть фотографии
14:54
Власти пообещали согреть замерзающих жителей МихайловкиСмотреть фотографии
14:07
Больше 1000 мужчин ушли в декрет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
Консультации УФНС получили за один день 2,4 тыс. волгоградцевСмотреть фотографии
13:54
Солдат-срочник из Ростова умер на дежурстве возле КремляСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде жильцы послевоенного дома замерзают из-за нехватки сварщиков у УКСмотреть фотографии
13:21
Бочаров передал звезду Героя России вдове капитана Михаила ПодшибякинаСмотреть фотографии
13:17
В Волжском арестованы молодые люди, забившие насмерть безногого ветерана СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
Волгоградский предприниматель строит в степи гигантский пруд с осетрамиСмотреть фотографии
12:39
Замглавы Дубовского района заплатит за молчание в ответ на просьбу отца, потерявшего на СВО сынаСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом детям не хватило сил угнать вишневую «семерку» пенсионеркиСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде очевидцы засняли жёсткое ДТП с перевёртышем на пр. ЖуковаСмотреть фотографии
12:16
Инвестиции волгоградского бизнеса выросли с начала года на 38,6%Смотреть фотографии
11:37
Приехали, когда в УК уже спали: рабочие Концессий согрели волгоградцев в замерзающих домах на ЗемлянскогоСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде 2-летняя девочка доставлена в больницу после ДТП с BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
11:04
В Волгоградской области директора «Береславское КХ» осудили за долги по зарплатеСмотреть фотографии
10:55
Фронотовик Виктор Тупиков скончался в Волгограде на 99-м году жизниСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом на саратовской трассе два человека погибли в ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
 