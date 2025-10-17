



Леонид Агутин и Анжелика Варум не планируют отменять концерт, который должен состояться в Саратове в феврале следующего года. Об этом сегодня сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой пресс-секретарь Агутина Ольгу Борхес-Яровую.

Как уточняет издание, в Саратове накануне исчезла афиша концерта Агутина и Варум, ранее развешенная возле местной ледовой арены. Здесь и должно состояться мероприятие. На это представитель артиста ответила, что это нормальная практика – организаторы периодически меняют месторасположение своих афиш.

Напомним, ранее депутат саратовской думы Роман Грибов призвал коллег выступить против концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум, объясняя это ранее появлявшимися в СМИ сообщениями о критике Агутина СВО.

– На эти слухи мы давали официальное опровержение еще года три назад, и с тех пор ничего не поменялось, – ответила Борхес-Яровая.

Она также прислала саратовским журналистам публикацию ТАСС, в которой Агутин опровергал свой отъезд из России из-за спецоперации на Украине и подчеркивал, что они с женой живут и работают в РФ.