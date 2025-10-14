В Михайловке до 5 лет тюрьмы грозит серийному мебельному мошеннику





В Даниловском районе Волгоградской области в суд направлено уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвинён мебельщик, обманувший шестерых местных жителей.

- В ходе расследования установлено, что 33-летний житель г. Михайловки, являясь индивидуальным предпринимателем, разместил в социальных сетях объявление о том, что якобы занимается изготовлением мебели. Начиная с 2021 года к нему обратились 6 клиентов, каждого из которых он убеждал в своём профессионализме и требовал вносить предоплату за заказ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Однако, по версии следствия, на самом деле изготавливать предметы интерьера он не собирался, а лишь выманивал из жертв деньги. Таким нехитрым способом он заработал на доверчивости граждан около 400 тыс. рублей.

Во время следствия выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности в соседнем районе Волгоградской области за аналогичные преступления.

Отметим, собранные материалы направлены в Даниловский районный суд. Мошеннику вменяется ч. 2 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.