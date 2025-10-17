В Волгограде простились с погибшим в Турции бизнесменом Антоном Рыдановым





В Волгограде сегодня, 17 октября, прощаются с разбившимся в Турции волгоградским бизнесменом и мотоциклистом Антоном Рыдановым. Жизнь волгоградца трагически оборвалась по пути в Каппадокию 11 октября.

Как ранее сообщалось информагентством, 40-летний российский путешественник, который следовал из России в Каппадокию на мотоцикле, не справился с управлением на шоссе Ефахрит-Сивас в Турции и на скорости врезался в отбойник. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Антон Рыданов был совладельцем двух компаний, которые занимаются строительством жилых и нежилых зданий. В одной из них он занимал должность гендиректора.

Похороны волгоградца прошли в узком семейном кругу на территории нового Ворошиловского кладбища, перед этим состоялось отпевание в храме в Центральном районе.

Коллаж: SHOT и «Alpha Race. Внедорожная гоночная серия» / t.me