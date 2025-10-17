



В Котельниковском районе Волгоградской области произошло трагическое событие с 4-летним ребенком. Как сообщили в Telegram-канале районной администрации, бездыханное тело девочки было найдено в реке Аксай.

Известно, что поиски ребенка были организованы еще днем 17 октября. Для содействия поискам чиновники бросили клич местным жителям. В итоге у здания муниципалитета днем собрались десятки неравнодушных. На поиски выдвинулись волонтеры и представители полиции.

К сожалению, уже через час активных поисков тело ребенка было найдено в водоеме.

Фото: администрация Котельниковского района