Под Волгоградом детям не хватило сил угнать вишневую «семерку» пенсионерки





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области полиция задержала двух 14-летних подростков, которые подозреваются в угоне автомобиля у пенсионерки. Как рассказали в ГУ МВД по региону, с заявлением в полицию обратилась 63-летняя владелица авто.

Пенсионерка пояснила, что неизвестные сорвали навесной замок и проникли в гараж, после чего угнали автомобиль «ВАЗ-2107». В короткий срок личности угонщиков были установлены.

Как пояснили в полиции сами подростки, на такую авантюру они решились с целью просто покататься на чужой машине. После того, как им не удалось завести автомобиль, они выкатили его из гаража во двор, толкая вручную. Однако уехать они так и не смогли, после чего скрылись, оставив машину на месте.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - добавили в региональном главке МВД.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области