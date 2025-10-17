Экономика

Больше 1000 мужчин ушли в декрет в Волгоградской области

1050 работающих мужчин с начала 2025 года оформили в Отделении СФР по Волгоградской области пособие по уходу за ребенком. Об этом накануне празднования Дня отца рассказали в пресс-службе волгоградского отделения. 

– Размер пособия рассчитывается индивидуально. Он составляет 40% среднего заработка за два предыдущих календарных года. Например, при расчёте выплаты в текущем году учитывается заработная плата за 2023 и 2024 годы. У пособия по уходу за ребёнком есть минимальный и максимальный размеры — с 1 февраля 2025 года это соответственно 10 103,83 руб. и 68 995,48 руб. в месяц, – пояснили специалисты. 

Напомним, что ежемесячное пособие выплачивается до достижения ребенком полутора лет. Закон разрешает ухаживать за ребёнком любому работающему родственнику — по решению родителей.

– С 2024 года право на пособие сохраняется даже при выходе на работу. То есть папа может одновременно получать и пособие, и зарплату — раньше такое было возможно только при частичной занятости. Данное право сохраняется до окончания отпуска по уходу за ребенком, – напоминают важную информацию волгоградским родителям в ОСФР. 

