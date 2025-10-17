«Пролезла через забор к речке»: по факту гибели ребенка под Волгоградом СК проводит проверку

В Котельниковском районе Волгоградской области следователями СК России организована проверка по факту гибели 4-летней девочки. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что тело ребенка было найдено в реке Аксай днем 17 октября.

– Сегодня в правоохранительные органы Котельниковского района обратилась местная жительница с сообщением о безвестном исчезновении ее четырехлетней дочери. Женщина рассказала, что девочка вышла из дома и пропала. По данному факту Светлоярским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России незамедлительно была организована процессуальная проверка. Несколько часов назад в ходе поисковых мероприятий тело малолетней было обнаружено, – подтвердила происшествие официальный представитель СУ СКР Наталия рудник.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

По информации читателей ИА «Высота 102», перед исчезновением девочка гуляла сегодня днем во дворе рядом с домом. В какой-то момент родители заметили, что она пропала из вида и бросились на поиски, однако самостоятельно разыскать не смогли и обратились за помощью.

– Скорее всего, она пролезла через забор. Нашли ее в воде, примерно в 200 метрах от дома, – говорят, едва сдерживая слезы, котельниковцы.

В проверке обстоятельств гибели девочки принимают активное участие сотрудники полиции.

