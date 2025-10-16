Расследования

Волгоградку отправят в колонию за нападение с молотком после замечания

16.10.2025 20:51
Апелляционная инстанция признала законным и обоснованным приговор жительнице Волгограда, которая ударила брата подруги молотком по голове в ответ на замечание. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, женщина приговорена к 3 годам колонии общего режима. Также она должна выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Преступление было совершено в январе 2025 года в Красноармейском районе Волгограда. Фигурантка уголовного дела находилась у подруги в частном доме в гостях. Женщина колола орехи строительным молотком. Вернувшийся с работы брат подруги сделал женщинам замечание из-за того, что они сильно шумели. После этого произошел словесный конфликт. 

В результате гостья ударила молотком мужчину по голове, причинив ему тяжкий вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы. Врачам скорой помощи удалось спасти жизнь пострадавшего.

Женщина признала вину, но посчитала вынесенное ей наказание чрезмерно суровым. Приговор был обжалован. Защитник просил назначить его доверительнице условное наказание, но приговор оставили без изменения. Он вступил в законную силу. 


