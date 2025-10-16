



В Волгограде областной суд не нашел причин для снисхождения в отношении 34-летней женщины, которая выгоняла на улицу, била кастрюлей и прижигала утюгом своего малолетнего сына. Волгоградка проведет три ближайших года в колонии общего режима.

Напомним, что следствием и судом первой инстанции было доказано, что с августа по октябрь 2024 года Светлана Синельникова умышленно причиняла физические и психические страдания своему сыну.

– В августе 2024 года осужденная после нанесения побоев поздно вечером выгнала малолетнего сына из дома, сообщив ему, что не желает проживать совместно с ним в виду неприязни. В октябре 2024 года мать применила в отношении малолетнего сына насилие, ударив его по лицу алюминиевой кастрюлей, – говорится в материалах уголовного дела. – Также осужденная, держа в руке раскаленный утюг умышленно с применением физической силы прижала его подошвой к поясничной области сына и удерживала до тех пор, пока он не испытал сильную физическую боль.

После всего пережитого ребенок был помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В ходе судебного процесса Синельникова, напомним, не признавала вины, а на оглашении приговора в райсуде заливалась слезами. Женщина настаивала на том, что ее сын сам случайно налетел на кастрюлю и на него случайно упал включённый утюг, а она сама преступных умыслов не имела.

При всем перечисленном адвокат Синельниковой счел три года колонии слишком суровым для женщины наказанием и просил назначить ей условное наказание.

– Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор Дзержинского районного суда г. Волгограда оставил без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, – сообщили в пресс-службе областного суда.