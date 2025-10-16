Расследования

Судимые за избиение волгоградца в автобусе подростки попались на магазинной краже

Расследования 16.10.2025 19:16
В Волгограде полицейские задержали троих подростков, совершивших кражу товаров в сетевом магазине. Как сообщает ИА «Высота 102», преступление было совершено ими в Краснооктябрьском районе. 

После сообщения работников магазина в полицию подростки были задержаны сотрудниками ППС. 



Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Двое – 16-ти и 17-летний – ранее были осуждены за избиении мужчины в автобусе,сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.Подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что похищенное имущество они продали.

Следователем районного отдела полиции возбуждено уголовное дело  по ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

 В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения задержанным. Юношам грозит до 5 лет лишения свободы. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Лента новостей

20:51
Волгоградку отправят в колонию за нападение с молотком после замечанияСмотреть фотографии
20:26
Сложилось, как веер: ИИ показал свой вариант демонтажа колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:46
В России хотят расширить список опасных пород собакСмотреть фотографии
19:16
Судимые за избиение волгоградца в автобусе подростки попались на магазинной кражеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:42
Андрей Бочаров поздравил коллектив ВолгГМУ с наградой Владимира ПутинаСмотреть фотографии
18:02
«Мощный сигнал элитам и управленцам»: Андрей Чешов предположил, что Бочаров готовит регион к новым трудностямСмотреть фотографии
17:32
Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на Третьей Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Туманы и заморозки придут в Волгоградскую область к концу неделиСмотреть фотографии
16:49
«Чудом удалось выжить»: о жестоких боях в Запорожье и обороне Белгородщины рассказали мобилизованные волгоградцыСмотреть фотографии
16:25
Три миллиона саженцев высадят в Волгоградской области в новом сезонеСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области зафиксировали снижение ДТП на железнодорожных переездахСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде автомойка и парк машин экс-главы ГИБДД обращены в доход государстваСмотреть фотографии
15:40
Продавцов бензина на АЗС в России заподозрили в разбавлении топливаСмотреть фотографии
15:14
На севере Волгограда из-за ремонта временно закроют ж/д переездСмотреть фотографии
15:11
«В Волгограде тепло. А мы второго сорта?»: жители Береславки пожаловались на холод в домахСмотреть фотографии
15:02
МегаФон создал специальное предложение для многодетных семейСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде загоревшийся холодильник едва не убил пенсионеркуСмотреть фотографии
13:38
Волгоградцам советуют приготовиться к мощному геоштормуСмотреть фотографии
13:31
В обесточенный при атаке дронами Новониколаевский район вернули светСмотреть фотографии
12:59
Волгоградцы заявляют в МВД об обмане при покупке машин из-за границыСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде уволен с поста глава Облкомспорта Владимир ПопковСмотреть фотографии
11:49
Рейсы из Питера и в Дубай задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
11:33
Путин наградил за заслуги главу комитета облдумы по экологии Ирину СоловьевуСмотреть фотографии
10:59
Последние секунды жизни странного пешехода перед смертельным ДТП в Волгограде попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
Под Волгоградом отремонтируют участок трассы на Сальск за 1,2 млрд рублейСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области возвращают свет в дома после атаки на подстанциюСмотреть фотографии
10:15
Расчетный центр ИВЦ ЖКХ объявил победителей акции «Электронная квитанция»Смотреть фотографии
10:01
Судью из Ростова лишили статуса после конфликта с РосгвардиейСмотреть фотографии
09:36
Путин наградил коллектив ВолгГМУ орденом ПочетаСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде админу «Острова Свободы» Серенко на два месяца продлили арестСмотреть фотографии
 