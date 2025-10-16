Судимые за избиение волгоградца в автобусе подростки попались на магазинной краже





В Волгограде полицейские задержали троих подростков, совершивших кражу товаров в сетевом магазине. Как сообщает ИА «Высота 102», преступление было совершено ими в Краснооктябрьском районе.

После сообщения работников магазина в полицию подростки были задержаны сотрудниками ППС.





– Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Двое – 16-ти и 17-летний – ранее были осуждены за избиении мужчины в автобусе, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что похищенное имущество они продали.

Следователем районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения задержанным. Юношам грозит до 5 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области