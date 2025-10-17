Как купить квартиру на вторичном рынке в Волгограде и не стать жертвой мошенников





Покупка квартиры в Волгограде имеет свои преимущества. Рядом наверняка уже есть всё необходимое: детские сады, школы, магазины и удобная транспортная развязка. И, если говорить именно о покупке «вторички», то вряд ли вам придется слушать шум соседской дрели, как это часто бывает в новостройках. Выбор квартиры на вторичном рынке Волгограда действительно многообразен – только на одном популярном агрегаторе объявлений в октябре 2025 года размещено более 6,5 тысячи вариантов. Однако и нечестные продавцы имеют в арсенале разные схемы, чтобы обманом оставить покупателя без денег или жилья.

Рассказываем, как обезопасить себя от мошенников при покупке квартиры.





Этап 1: Подготовка и бдительность на старте

Привлеките профессионального риелтора. Хороший риелтор при покупке квартиры в Волгограде — не просто посредник. Это ваш главный союзник. Он знает местные особенности рынка, типичные мошеннические схемы и имеет отработанные процедуры проверки. Его услуги стоят денег, но они явно в десятки раз меньше тех убытков, которые вы можете понести после встречи с мошенниками.

Убедитесь, что риелтор имеет положительные отзывы и работает по официальному договору.

Осведомлен — значит вооружен. Основные схемы аферистов при покупке квартиры.

Продажа квартиры по поддельным документам. Мошенники могут оформить фальшивый паспорт на собственника или подделать выписку из ЕГРН.





Квартиры с «обременением». Это может быть незарегистрированная аренда, залог в банке (ипотека), арест судебными приставами или прописанные несовершеннолетние дети.





Использование «подставных» лиц. Это также является одним из распространенных вариантов обмана при покупке квартиры. Продавцом выступает человек с ограниченной дееспособностью либо действующий по доверенности, которая уже отозвана или не дает прав на продажу.





Мнимое снижение цены. Вас могут торопить, утверждая, что есть другие покупатели, чтобы вы не успели провести полноценную проверку квартиры перед покупкой в Волгограде.





Этап 2: Скрупулезная проверка документов — основа безопасности

Как проверить документы на квартиру при покупке — это ключевой вопрос. Не доверяйте словам, проверяйте только оригиналы документов.

Правоустанавливающие документы. Запросите у продавца договор, на основании которого он стал владельцем (договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство и т.д.). Это основа его прав.





Выписка из ЕГРН — снизит риски при покупке квартиры на вторичном рынке. Это единственный документ, подтверждающий право собственности на текущий момент. Закажите ее самостоятельно на официальном сайте Росреестра (стоит около 300 рублей) непосредственно перед сделкой.

Получив справку, внимательно изучите:

ФИО собственника: совпадают ли с данными паспорта продавца.





Кадастровый номер и адрес: соответствуют ли объекту.





Наличие обременений (залоги, аресты, ипотека): если они есть, сделка невозможна до их снятия.





Количество собственников: все они должны быть указаны в договоре купли-продажи и лично присутствовать на сделке или иметь нотариально заверенную доверенность на представителя.





Паспорт продавца. Сверьте данные с выпиской из ЕГРН. Обратите внимание на фото, дату выдачи, наличие штампа о регистрации.





Проверка юридической чистоты. Убедитесь, что в истории квартиры не было «сомнительных» сделок (например, с участием недееспособных лиц), которые в будущем могут быть оспорены наследниками. Если квартира была получена по наследству или в дар, будьте особенно внимательны — такие сделки проще оспорить в суде.

Этап 3: Проверка квартиры перед покупкой и её жильцов

Проверить квартиру перед покупкой на вторичном рынке Волгограда — значит оценить не только документы, но и реальное состояние объекта.

Личный осмотр. Посетите квартиру несколько раз в разное время суток. Оцените соседей, общее состояние подъезда, уровень шума.



Общение с соседями. Вежливо поинтересуйтесь, нет ли каких-либо проблем с квартирой или ее владельцами. Иногда это может раскрыть важные детали при покупке квартиры в Волгограде (например, о длительных судебных разбирательствах).



Проверка прописанных лиц. Попросите продавца предоставить расширенную выписку из домовой книги. Ваша цель — выявить лиц, сохраняющих право пользования квартирой после ее продажи (например, несовершеннолетние дети, бывшие супруги, отслужившие военные). Их выписка — обязательное условие.



Квартиры с несовершеннолетними собственниками. Если доля в квартире принадлежит ребенку, для ее продажи требуется разрешение органа опеки и попечительства. Это сложная процедура, и без такого разрешения сделка будет признана недействительной.

Этап 4: Безопасное проведение сделки

Используйте банковскую ячейку или аккредитив. Никогда не передавайте наличные деньги продавцу «из рук в руки» в день сделки. Банковские инструменты обеспечивают безопасный расчет: вы кладете деньги в ячейку, продавец получает к ней доступ только после регистрации перехода права в Росреестре.

Регистрируйте сделку через МФЦ или Росреестр. Только государственная регистрация перехода прав дает вам гарантию, что вы стали законным собственником. Не доверяйте «упрощенным» схемам, которые могут предложить мошенники.

Присутствие всех сторон. На сделке должны лично присутствовать все продавцы и все покупатели. Если кто-то действует по доверенности, проверьте ее подлинность у нотариуса, который ее выдал. Помните, что излишняя подозрительность при покупке квартиры на вторичном рынке — это не недостаток, а проявление здравомыслия. Доверяйте не словам, а документам, и привлекайте профессионалов.

Это тот случай, когда сэкономленные на эксперте деньги могут обернуться потерей всей жилплощади и жизненными трудностями.