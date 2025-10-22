Волгоградского регоператора отметили на международной экологической премии





В Волгоградской области прошла церемония вручения наград победителям пятой международной премии «Экология – дело каждого», организованной Росприроднадзором. Как сообщает ИА «Высота 102», торжественное мероприятие прошло вчера, 21 октября, объединив представителей проектов и инициатив, направленных на сохранение природы и популяризацию экологического просвещения.

Одним из лауреатов международной премии в этом году стал проект волгоградского регоператора «Школа экологической грамотности», который реализуется компанией «ЭкоЦентр», в том числе, в Волгоградской области. Проект предусматривает проведение образовательных экоуроков, которые включают теоретическую и практическую части.





За два года реализации проекта экологический курс прошли десятки тысяч детей из Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края.

Диплом специального приза в номинации «Экосоюз» вручил руководитель Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора Руслан Гасанов. Всего же конкурс собрал рекордное количество заявок — порядка 210 000 работ из 78 государств мира. Победители и лауреаты конкурса были удостоены почетных дипломов и ценных подарков.



