Волгоградец попал в свою «Иронию судьбы» и получил пять суток ареста





В Дзержинском районе Волгограда полиция задержала 21-летнего местного жителя, который подозревается в мелком хулиганстве. Молодой волгоградец в состоянии алкогольного опьянения перепутал этаж квартиры своей знакомой и разнес дверь соседу, попутно повредив еще несколько припаркованных во дворе автомобилей.

Сотрудники полиции оперативно установили личность мужчины и задержали. Подозреваемый полностью сознался в содеянном.

Выяснилось, что в состоянии алкогольного опьянения мужчина перепутал этаж и начал стучать в дверь. Когда ему никто не открыл, он повредил дверь. Через некоторое время он вышел на улицу и повредил зеркала заднего вида у двух припаркованных иномарок.

- В настоящее время за нарушение общественного порядка был составлен административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», рассмотрев который, суд назначил наказание в виде 5 суток административного ареста, - пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту повреждения чужого имущества назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области