Волгоградская область отправила в зону СВО пикапы и АКБ для дронов

Автомобили «УАЗ Пикап» и аккумуляторы для БПЛА сегодня, 22 октября, отправлены из Волгоградской области в зону специальной военной операции. Как сообщили V102.RU в администрации региона, груз был сформирован по заявкам воинских частей Волгоградского гарнизона.

Вся техника закуплена на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. К пикапам прилагаются комплекты зимних шин.

В администрации региона отметили, что Волгоградская область регулярно формирует и направляет технику на СВО: автомобили повышенной проходимости, бронемашины, квадроциклы и мотоциклы, а также другое необходимое снаряжение.

Фото: администрации Волгоградской области





