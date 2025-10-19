



В Советском районе Волгограда полиция задержала 15-ти и 16-летнего местных жителей, которые подозреваются в краже в продуктовом магазине. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, момент кражи был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.





Сотрудникам полиции удалось оперативно выявить и задержать предполагаемых преступников. Молодые люди сразу же сознались в содеянном.

Следователями районного отдела возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Теперь юным волгоградцам грозит до 5 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области