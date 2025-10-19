Расследования

В Волгограде двоим подросткам грозит срок за кражу в продуктовом магазине

19.10.2025 15:15
В Советском районе Волгограда полиция задержала 15-ти и 16-летнего местных жителей, которые подозреваются в краже в продуктовом магазине. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, момент кражи был зафиксирован на камеру видеонаблюдения. 



Сотрудникам полиции удалось оперативно выявить и задержать предполагаемых преступников. Молодые люди сразу же сознались в содеянном. 

Следователями районного отдела возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Теперь юным волгоградцам грозит до 5 лет лишения свободы. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

