Стали известны подробности смертельного ДТП с автовозом на трассе Волгоград-Москва





Стали известны подробности жуткого столкновения двух иномарок с грузовым автомобилем Iveco на федеральной автотрассе в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как подтвердили в ГУ МВД России по региону, в результате аварии на месте происшествия скончался водитель Kia.

Напомним, трагедия произошла днем 18 октября на 741 километре автотрассы Волгоград-Москва. Последствия страшной аварии запечатлел на камеру смартфона один из очевидцев.

- Произошло столкновение автомобилей Kia Sportage, Volkswagen Passat и автовоза Iveco. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.

Кроме того, также в аварии пострадала пассажирка автомобиля Kia Sportage. Ей на месте была оказана медицинская помощь.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области