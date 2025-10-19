Расследования

Стали известны подробности смертельного ДТП с автовозом на трассе Волгоград-Москва

Расследования 19.10.2025 10:02
Стали известны подробности жуткого столкновения двух иномарок с грузовым автомобилем Iveco на федеральной автотрассе  в Новоаннинском районе Волгоградской области. Как подтвердили в ГУ МВД России по региону, в результате аварии на месте происшествия скончался водитель Kia.

Напомним, трагедия произошла днем 18 октября на 741 километре автотрассы Волгоград-Москва. Последствия страшной аварии запечатлел на камеру смартфона один из очевидцев. 

- Произошло столкновение автомобилей Kia Sportage, Volkswagen Passat и автовоза Iveco. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД. 

Кроме того, также в аварии пострадала пассажирка автомобиля Kia Sportage. Ей на месте была оказана медицинская помощь. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

