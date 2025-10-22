Зампрокурора Владимир Мосин уйдет на повышение из Волгоградской в Брянскую область

На должность нового прокурора Брянской области рекомендован Владимир Мосин, который с апреля 2021 года работает заместителем прокурора Волгоградской области. Как передает V102.RU, Совет Федерации одобрил кандидатуры региональных прокуроров 8 регионов РФ, который представил для консультаций глава государства.

Среди кандидатов, представленных Президентом России, указан Владимир Мосин для назначения прокурором Брянской области.

Сегодня, 22 октября, в Совфеде заявили, что информация по результатам согласования кандидатур на должности прокуроров будет направлена Владимиру Путину.

Напомним, что Владимир Мосин родился в 1981 году в рабочем поселке Тальменка Алтайского края. В органах прокуратуры служит с июля 2002 года. Занимал должности следователя и старшего следователя прокуратуры Центрального района Барнаула Алтайского края, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Алтайского края, прокурора Родинского района Алтайского края, прокурора города Белокурихи Алтайского края. С февраля 2020 года он занимал должность прокурора Ставрополя, а весной 2021-го его направили на повышение в Волгоградскую область.

Фото: прокуратуры Волгоградской области





