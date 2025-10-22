Ученые зафиксировали крупный взрыв на обратной стороне Солнца





На обратной стороне Солнца ученым удалось зафиксировать крупный взрыв. Об этом 22 октября сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Институтов космических исследований и солнечно-земной физики РАН.

Как рассказали ученые, событию предшествовало два средних выброса плазмы в северном направлении.

- Обратная сторона Солнца всего 10 дней назад была видимой стороной Солнца, так что бутерброд на этот раз всё же упал маслом вверх. Если отмотать на это время назад, то заодно можно понять и что там произошло. Основной летающий вокруг Солнца спутник, Solar Orbiter, сейчас находится напротив обращенной к Земле стороны и видит то же, что и мы. Точно узнать, что там случилось, нельзя и никогда не удастся, - пояснили специалисты РАН.

Плазма после взрыва полетела в обратную от планеты сторону.