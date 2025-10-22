Общество

Ученые зафиксировали крупный взрыв на обратной стороне Солнца

Общество 22.10.2025 16:30
0
22.10.2025 16:30


На обратной стороне Солнца ученым удалось зафиксировать крупный взрыв. Об этом 22 октября сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Институтов космических исследований и солнечно-земной физики РАН.

Как рассказали ученые, событию предшествовало два средних выброса плазмы в северном направлении. 

- Обратная сторона Солнца всего 10 дней назад была видимой стороной Солнца, так что бутерброд на этот раз всё же упал маслом вверх. Если отмотать на это время назад, то заодно можно понять и что там произошло.  Основной летающий вокруг Солнца спутник, Solar Orbiter, сейчас находится напротив обращенной к Земле стороны и видит то же, что и мы. Точно узнать, что там случилось, нельзя и никогда не удастся, - пояснили специалисты РАН.

Плазма после взрыва полетела в обратную от планеты сторону.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.10.2025 17:26
Общество 22.10.2025 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 16:55
Общество 22.10.2025 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.10.2025 16:40
Общество 22.10.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 15:30
Общество 22.10.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 15:29
Общество 22.10.2025 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 15:10
Общество 22.10.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 14:42
Общество 22.10.2025 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.10.2025 14:12
Общество 22.10.2025 14:12
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 12:38
Общество 22.10.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 12:33
Общество 22.10.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 12:21
Общество 22.10.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 11:48
Общество 22.10.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 11:10
Общество 22.10.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 11:05
Общество 22.10.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
22.10.2025 10:13
Общество 22.10.2025 10:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:57
Волгоградская область с 2026 года поддержит эксперимент с АвтоУСНСмотреть фотографии
18:36
Под Волгоградом сотрудники МЧС тушат крупный пожар в ангареСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
«Сделали конфетку»: военный медик поблагодарила Андрея Бочарова за вторую жизнь больницы в ЛНРСмотреть фотографии
18:06
Больше всех от блокировки Telegram и WhatsApp* страдают жители Юга РоссииСмотреть фотографии
17:46
В Волгоградской области хозяйка дома приютила группу нелегаловСмотреть фотографии
17:26
Волгоградская область отправила в зону СВО пикапы и АКБ для дроновСмотреть фотографии
16:55
Как забронировать гостиницу в Волгоградской области и не испортить поездкуСмотреть фотографии
16:40
Зампрокурора Владимир Мосин уйдет на повышение из Волгоградской в Брянскую областьСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде после угроз коллекторов возбудили два уголовных делаСмотреть фотографии
16:30
Ученые зафиксировали крупный взрыв на обратной стороне СолнцаСмотреть фотографии
15:56
Наградили лучших: на выставке «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA» отметили заслуженных нефтяниковСмотреть фотографии
15:30
Волгоградец попал в свою «Иронию судьбы» и получил пять суток арестаСмотреть фотографии
15:29
«Всё для мирной жизни»: Волгоградская область за год обновит в ЛНР 17 соцобъектовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградского регоператора отметили на международной экологической премииСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде из-за технических проблем ограничено движение трамваев № № 2, 5, 6, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
14:42
На ж/д вокзале Волгограда заработал зал ожидания для маломобильных пассажировСмотреть фотографии
14:12
Стали известны причины сбоев в работе Telegram и WhatsApp*Смотреть фотографии
14:06
Адвокаты Пака привезли из Москвы эксперта Аулова, но присяжные его не услышатСмотреть фотографии
12:38
На ярмарке под Волгоградом торговали подозрительным мясом и яйцамиСмотреть фотографии
12:34
Пенсионерка сгорела заживо в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:33
В ЦПКиО Волгограда «лысеет» колесо обозрения: рабочие снимают кабинкиСмотреть фотографии
12:21
«Шикарно получается»: губернатор Андрей Бочаров проинспектировал обновление окружной больницы в ЛНРСмотреть фотографии
11:48
Особый противопожарный режим отменен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:14
«Ростелеком» подключил к интернету базу отдыха «Рай-город» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:10
Маршрутка сбила девушку на переходе в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:05
Двоих педагогов городищенской школы №1 похоронят 22 октябряСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде выделили новые миллионы для ликвидации свалки на Лысой гореСмотреть фотографии
10:13
«Я просто люблю свою работу»: волгоградка стала лучшим водителем трамвая в 2025 годуСмотреть фотографии
09:59
Волгоградская полиция задержала мошенницу из Адыгеи за обман участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
Шыхалиев и пять его адвокатов попытают удачу в суде КраснодараСмотреть фотографии
 