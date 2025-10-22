Общество

«Всё для мирной жизни»: Волгоградская область за год обновит в ЛНР 17 соцобъектов

22.10.2025
22 октября в рамках рабочего визита в Станично-Луганский округ ЛНР губернатор Волгоградской области подвёл промежуточные итоги масштабной работы по обновлению инфраструктуры подшефной территории. В общей сложности с 2022 года усилиями волгоградцев здесь были реконструированы или построены с нуля 117 объектов.

В плане работ на 2025 год сооружения медицинской инфраструктуры, соцучреждения, дороги, коммунальные коммуникации на территории райцентра и ещё трёх населённых пунктов. В общей сложности 17 объектов. Из них 15 уже сданы. В работе находится строительство новой газовой котельной для детского сада, а также реконструкция ЦРБ. Последняя будет завершена по палну в 2026 году.


Среди объектов, уже обретших современный облик, – районный ДК. Здесь были комплексно обновлены все учебные помещения и актовый зал.


- Дом культуры, который восстанавливала Волгоградская область, пользуется огромной популярностью у жителей и гостей Донбасса. Здесь проходит большое количество мероприятий. Делаем от души, от имени жителей Волгоградской области, чтобы здесь настала мирная жизнь. Хочу поблагодарить главу Республики Леонида Пасечника за конструктивное взаимодействие — задачи выполняем вместе в соответствии с планами, и получается достойно, — подытожил губернатор Андрей Бочаров.

Фото: администрация Волгоградской области

