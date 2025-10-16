В Волгоградской области региональный комитет транспорта раскрыл планы по обновлению региональных и межмуниципальных дорог на ближайшую пятилетку. Согласно опубликованной чиновниками информации, к 2030 году в нормативное состояние будут приведены участки дорожной сети общей протяжённостью более 900 км.

- По итогам 2024 года приведено к нормативу 278 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, что составляет 50,971% дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям. Для достижения указа президента к 2030 году — не менее 60% дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, планируется привести к нормативу более 900 км дорог регионального или межмуниципального значения. Общее финансирование в рамках достижения показателя составит 33,1 млрд рублей, - говорится в документе, размещённом на сайте администрации Волгоградской области.

Для оценки эффективности деятельности по ремонту дорожной инфраструктуры в облкомдортрансе разработали критерии. Так, целевой показатель на 2026 зафиксирован на отметке 50% дорог в нормативном состоянии, на 2027, 2028 и 2029 году – 55%.

Также в комитете планируют к 2030 году повысить качество межмуниципальных перевозок. К 2029 году в регионе движение по 90% межмуниципальных маршрутов должно осуществляться без перебоев в расписании.

По данным экспертов, в настоящее время регион связывают воедино 210 автобусных межмуниципальных направлений. В том числе 82 маршрута, обслуживающихся по регулируемым тарифам, где действуют установленные государством расценки и все полагающиеся гражданам социальные льготы. Услуги по перевозке пассажиров оказывает 81 хозяйствующий субъект.

При этом сейчас на 20% маршрутах график движения не соблюдается.

- В 2024 году проведено 17 выездных обследований и 3 наблюдения за соблюдением обязательных требований, по результатам которых выдано 19 предостережений, по результатам 1 выездного обследования нарушений не установлено. В 2025 году, по состоянию на 1 октября 2025 года, проведено 14 выездных обследований, по результатам которых выдано 9 предостережений, - сообщили в облкомдортрансе.

Отметим, в Волгоградской области продолжается беспрецедентное обновление подвижного состава. На сегодняшний день на улицах Волгограда можно встретить все основные виды общественного транспорта: за последние три года закуплено 62 трамвая, 112 троллейбусов, 21 электробус, 354 автобуса — всего 549 единиц. Для этого активно используют возможности нацпроектов, федеральных и региональных программ, институтов развития, механизмы ГЧП. Кроме того, продолжается масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»