Транспорт

В Волгоградской области к 2030 году отремонтируют 900 км дорог за 33,1 млрд рублей

Транспорт 16.10.2025 07:45
0
16.10.2025 07:45


В Волгоградской области региональный комитет транспорта раскрыл планы по обновлению региональных и межмуниципальных дорог на ближайшую пятилетку. Согласно опубликованной чиновниками информации, к 2030 году в нормативное состояние будут приведены участки дорожной сети общей протяжённостью более 900 км.

- По итогам 2024 года приведено к нормативу 278 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, что составляет 50,971% дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям. Для достижения указа президента к 2030 году — не менее 60% дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, планируется привести к нормативу более 900 км дорог регионального или межмуниципального значения. Общее финансирование в рамках достижения показателя составит 33,1 млрд рублей, - говорится в документе, размещённом на сайте администрации Волгоградской области.

Для оценки эффективности деятельности по ремонту дорожной инфраструктуры в облкомдортрансе разработали критерии. Так, целевой показатель на 2026 зафиксирован на отметке 50% дорог в нормативном состоянии, на 2027, 2028 и 2029 году – 55%.

Также в комитете планируют к 2030 году повысить качество межмуниципальных перевозок. К 2029 году в регионе движение по 90% межмуниципальных маршрутов должно осуществляться без перебоев в расписании.

По данным экспертов, в настоящее время регион связывают воедино 210 автобусных межмуниципальных направлений. В том числе 82 маршрута, обслуживающихся по регулируемым тарифам, где действуют установленные государством расценки и все полагающиеся гражданам социальные льготы. Услуги по перевозке пассажиров оказывает 81 хозяйствующий субъект.

При этом сейчас на 20% маршрутах график движения не соблюдается.

- В 2024 году проведено 17 выездных обследований и 3 наблюдения за соблюдением обязательных требований, по результатам которых выдано 19 предостережений, по результатам 1 выездного обследования нарушений не установлено. В 2025 году, по состоянию на 1 октября 2025 года, проведено 14 выездных обследований, по результатам которых выдано 9 предостережений, - сообщили в облкомдортрансе.

Отметим, в Волгоградской области продолжается беспрецедентное обновление подвижного состава. На сегодняшний день на улицах Волгограда можно встретить все основные виды общественного транспорта: за последние три года закуплено 62 трамвая, 112 троллейбусов, 21 электробус, 354 автобуса — всего 549 единиц. Для этого активно используют возможности нацпроектов, федеральных и региональных программ, институтов развития, механизмы ГЧП. Кроме того, продолжается масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
15.10.2025 11:29
Транспорт 15.10.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.10.2025 09:54
Транспорт 15.10.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Транспорт
14.10.2025 11:06
Транспорт 14.10.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 20:07
Транспорт 13.10.2025 20:07
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 18:42
Транспорт 13.10.2025 18:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 17:43
Транспорт 13.10.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.10.2025 10:30
Транспорт 13.10.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.10.2025 09:34
Транспорт 12.10.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.10.2025 09:06
Транспорт 10.10.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.10.2025 15:25
Транспорт 09.10.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.10.2025 13:36
Транспорт 07.10.2025 13:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.10.2025 11:08
Транспорт 07.10.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.10.2025 13:35
Транспорт 05.10.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.10.2025 12:39
Транспорт 03.10.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.10.2025 06:00
Транспорт 03.10.2025 06:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:36
Путин наградил коллектив ВолгГМУ орденом ПочетаСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде админу «Острова Свободы» Серенко на два месяца продлили арестСмотреть фотографии
08:45
Цена АИ-92 опять обновила исторический максимум в РоссииСмотреть фотографии
08:17
Атаку 11 БПЛА отбили силы ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:01
Власти обесточенного после атаки района Волгоградской области обратились к жителямСмотреть фотографии
07:45
В Волгоградской области к 2030 году отремонтируют 900 км дорог за 33,1 млрд рублейСмотреть фотографии
07:10
В Волгограде за счёт турналога горбюджет пополнился на 23 млн рублейСмотреть фотографии
07:10
В Камышине родным погибших бойцов СВО передали ордена и медалиСмотреть фотографии
07:00
В Волгограде пытавшая сына утюгом Синельникова не смогла разжалобить облсудСмотреть фотографии
06:42
Массированная атака ВСУ по энергообъектам отражена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:25
Начало отдыха волгоградцев в Дубае перенеслось из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
05:51
Волгоградские пенсионеры будут получать региональные доплаты от СФРСмотреть фотографии
23:48
В аэропорту Волгограда второй раз за сутки ввели план «Ковер»Смотреть фотографии
23:17
По самые помидоры: цены на томаты выросли в Волгограде на 8%Смотреть фотографии
23:13
Беспилотную опасность объявили в Волгограде вечером 15 октябряСмотреть фотографии
22:42
Волгоградские АЗС задрали ценники на все марки бензина и соляркуСмотреть фотографии
21:17
С волгоградца взыскали 260 тыс. рублей за свалку в ГородищеСмотреть фотографии
20:56
В Астрахани Сталин незаметно «сверг» Ленина с пьедесталаСмотреть фотографии
20:36
В волгоградском ЦПКиО начали «раздевать» колесо обозрения: фотоСмотреть фотографии
20:25
Фейков много, правда – одна: волгоградцам дали совет, где проверять информациюСмотреть фотографии
20:00
Известный тренер из Сербии проведёт мастер-класс по баскетболу в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:28
Силовики нашли на свекольных плантациях под Волгоградом 36 нелегаловСмотреть фотографии
18:43
«Мог схватить и запугивать»: родители учеников гимназии №1 на видео рассказали о конфликте с отцом-блогеромСмотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Под Волгоградом у запойного водителя конфисковали люксовый CadillacСмотреть фотографии
17:44
Жителя Подмосковья арестовали в Волгограде за хищение миллионов у участника СВОСмотреть фотографии
17:41
Волгоградец доставлен в полицию за стрельбу из пистолета во дворе МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
В Волгограде из аварийных домов переселят 3700 человекСмотреть фотографии
15:42
Биолог сделал шок-находку в волгоградском пруду: водоросль, поражающую память токсиномСмотреть фотографии
15:21
Стали известны подробности погрома в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
14:34
Приезжий из Брянска разбил стекло, чтобы попасть в музей-панораму «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
 