Расследования

Экс-кандидату в ректоры ВГАФК дали 3 года колонии за мошенничество

Расследования 13.10.2025 16:40
0
13.10.2025 16:40


Волгоградский областной суд ужесточил наказание бывшему заведующему кафедрой ВГАФК Михаилу Вершинину за мошенничество с использованием служебного положения. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, ранее Советский районный суд Волгограда признал Вершинина виновным в хищении обманным путем денежных средств студентов. Его приговорили к принудительным работам на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Также Вершинина лишили на 2 года прав заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях.

Осужденный вину не признал и обжаловал приговор. Это наказание не устроило и гособвинение, которое также подало апелляцию. 

Рассмотрев обстоятельства дела, облсуд ужесточил наказание Вершинину, назначив ему 3 года колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься преподавательской деятельностью в образовательных организациях.

Следствием и судом установлено, что Вершинин, являясь заведующим кафедрой теории и методики физического воспитания Волгоградской академии физкультуры, совершил преступление в период с 2017 по 2023 годы. Он сообщал студентам, что может повлиять на получение ими положительных оценок по зимним и летним сессиям независимо от их фактического уровня знаний. За это учащиеся переводили ему деньги на банковский счет. Однако установлено, что он не располагал соответствующими полномочиями для влияния на оценку успеваемости студентов. 

Отметим, что в 2020 году Михаил Вершинин претендовал на должность ректора Волгоградской государственной  академии физической культуры. Однако ему не удалось набрать необходимое количество голосов в свою поддержку. 

Коллаж V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
13.10.2025 12:35
Расследования 13.10.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2025 11:37
Расследования 13.10.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2025 20:42
Расследования 12.10.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2025 13:23
Расследования 12.10.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2025 21:29
Расследования 11.10.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2025 20:17
Расследования 11.10.2025 20:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 21:11
Расследования 10.10.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 20:51
Расследования 10.10.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 14:30
Расследования 10.10.2025 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 10:48
Расследования 10.10.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 10:44
Расследования 10.10.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 10:20
Расследования 10.10.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2025 18:05
Расследования 09.10.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2025 16:21
Расследования 09.10.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2025 15:14
Расследования 09.10.2025 15:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:17
Волгоградка Анастасия Могилевская завоевала бронзу чемпионата ЮФО по сквошуСмотреть фотографии
18:42
«Без сети не обновляются»: волгоградцам посоветовали искать автобусы на бесплатных точках Wi-FiСмотреть фотографии
18:07
Забившего лицо нацистской символикой уроженца Украины отправили в колонию на ДонуСмотреть фотографии
17:43
Пригородные поезда до Волгограда изменят расписание из-за ремонта путейСмотреть фотографии
17:40
Масштабная программа профессиональной переподготовки педагогов стартовала в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
«Останавливайся, хуже будет»: погоня ГАИ за нарушителем закончилась пальбой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Экс-кандидату в ректоры ВГАФК дали 3 года колонии за мошенничествоСмотреть фотографии
16:34
В «Царицынской опере» исполняли классику и читали сказку для будущих мамСмотреть фотографии
16:33
УФАС увидело картельный сговор 50 перевозчиков в Волжском по тарифу на проездСмотреть фотографии
15:36
«Остались вопросы к УК»: в Волгограде диспетчерский центр принимает жалобы на холодные батареиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
Из пробирки появились 300 новорожденных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
Кафе и рестораны выставили волгоградцам счетов на 28,5 млрд рублейСмотреть фотографии
13:43
Полицейские под Астраханью даровали жизнь 1800 пленных раковСмотреть фотографии
13:10
«Был яркой частью большой мотоциклетной семьи»: ДТП в Турции оборвало жизнь спортсмена и предпринимателя из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:35
В Калаче-на-Дону СК завершил расследование смертельного ДТП с цыганской семьёйСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде и Волжском спасают подростков из разорванного на части автомобиляСмотреть фотографии
12:04
Волгоград занял 69-е место в рейтинге по уровню зарплат в РоссииСмотреть фотографии
11:51
Квартиры с интеллектом от «Железно» – это не опция, а базаСмотреть фотографии
11:46
Жители каких городов Волгоградской области переедут из авариекСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом отправлен в СИЗО пытавшийся зарезать таксиста мужчинаСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде наивная пенсионерка перевела аферистам почти 12 млн рублейСмотреть фотографии
10:48
Матч «Ротора» на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 14-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
10:30
Маршрут автобусов №59 изменили по просьбе волгоградцевСмотреть фотографии
10:26
«Программа разработана на три года»: Андрей Бочаров анонсировал расселение 62 «авариек» за 6 млрд рублейСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом засняли разбившуюся о ЛЭП вдребезги иномаркуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Есть 300-тысячное! Волгоградцы достигли цели по эко-проекту «ГрассЛес»Смотреть фотографии
09:27
SHOT: волгоградский байкер погиб в жестком ДТП в ТурцииСмотреть фотографии
08:47
«Мадам пришлось уговаривать»: рыбак из Волгограда выловил красотку-щукуСмотреть фотографии
08:21
«Эмоции самые положительные»: смотрим кадры победного матча «Ротора» против «Черноморца» Смотреть фотографии
07:49
Запрет на вылов щуки в Волге вступает в силу с 13 октябряСмотреть фотографии
 