Экс-кандидату в ректоры ВГАФК дали 3 года колонии за мошенничество

Волгоградский областной суд ужесточил наказание бывшему заведующему кафедрой ВГАФК Михаилу Вершинину за мошенничество с использованием служебного положения. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, ранее Советский районный суд Волгограда признал Вершинина виновным в хищении обманным путем денежных средств студентов. Его приговорили к принудительным работам на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Также Вершинина лишили на 2 года прав заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях.

Осужденный вину не признал и обжаловал приговор. Это наказание не устроило и гособвинение, которое также подало апелляцию.

Рассмотрев обстоятельства дела, облсуд ужесточил наказание Вершинину, назначив ему 3 года колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься преподавательской деятельностью в образовательных организациях.

Следствием и судом установлено, что Вершинин, являясь заведующим кафедрой теории и методики физического воспитания Волгоградской академии физкультуры, совершил преступление в период с 2017 по 2023 годы. Он сообщал студентам, что может повлиять на получение ими положительных оценок по зимним и летним сессиям независимо от их фактического уровня знаний. За это учащиеся переводили ему деньги на банковский счет. Однако установлено, что он не располагал соответствующими полномочиями для влияния на оценку успеваемости студентов.

Отметим, что в 2020 году Михаил Вершинин претендовал на должность ректора Волгоградской государственной академии физической культуры. Однако ему не удалось набрать необходимое количество голосов в свою поддержку.

Коллаж V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!