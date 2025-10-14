В Жирновске задержан иностранец, пытавшийся «выкупить» у полиции сына

В Жирновске Волгоградской области полиция задержала 52-летнего мигранта. Мужчина пытался откупиться от полицейского, готовившего к высылке его сына. Молодой человек находился в России незаконно.

- 27-летний сын фигуранта был задержан сотрудниками полиции по факту нарушения миграционного законодательства. Чтобы избежать его выдворения, находясь в служебном кабинете, мужчина предложил полицейскому незаконное денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, полицейский не поддался на провокацию и доложил о случившемся начальству. Взяточник был оперативно задержан. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 1 года.