Власти обесточенного после атаки района Волгоградской области обратились к жителям

Власти Новониколаевского района Волгоградской области, оставшегося без света в результате массированной атаки ВСУ дронами, обратились к жителям. В сообщении администрации района содержится информация о том, какие магазины продолжают работу, а также о том, где жители могут зарядить свои мобильные устройства.

Список магазинов, обслуживающих покупателей, опубликован в Telegram-канале районной администрации. Зарядить устройства можно в районном Доме культуры и администрации района.

Новониколаевский район Волгоградской области обесточен в результате падения обломков БПЛА на подстанцию ЛЭП и последующего там возгорания. В настоящее время пожарные и аварийные бригады энергетиков ведут работы на месте происшествия.