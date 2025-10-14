Расследования

«Он на СВО, они – себе деньги в карман»: силовики скрутили укравших миллион у военного из Волгограда

14.10.2025
В Волгограде следователями СК совместно с оперативниками регионального МВД России и при поддержке бойцов Росгвардии задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в краже денег у участника специальной военной операции. Преступники, по версии следствия, украли банковскую карту волгоградца, после чего завладели миллионом рублей, который был переведен бойцу СВО государством. 

По информации СУ СК России по Волгоградской области, злодеяние было совершено осенью 2024 года. 

– Подозреваемым стало известно о том, что их знакомый намеревается заключить контракт о прохождении военной службы и направиться в зону специальной военной операции. Осведомлённые о положенных военнослужащему выплатах злоумышленники прибыли к пункту отбора граждан на военную службу, где тайно похитили принадлежащую мужчине банковскую карту. После того как потерпевший отбыл к месту службы, подозреваемые похитили со счёта перечисленные государством средства в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей и распорядились ими по своему усмотрению, – сообщают в Следкоме. 

Накануне после задержания жуликов следственным отделом по Центральному району города Волгограда СУ СК России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, совершённая в особо крупном размере. 

Следствие ходатайствует об аресте задержанных и их отправке в СИЗО. Одновременно сотрудники СКР продолжают сбор доказательств и выясняют другие возможные эпизоды их преступной деятельности. 

В ГУ МВД России по региону уточнили, что задержанным 44 и 66 лет. Самый старший ранее уже был судим. По оперативной информации, фигуранты могут быть причастны к другим эпизодам противоправной деятельности.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области 

