Начало отдыха волгоградцев в Дубае перенеслось из-за плана «Ковер»





Волгоградцы, чей отдых должен был начаться в Дубае 16 октября, вылетят по направлению в ОАЭ с пятичасовым опозданием. Рейс, запланированный на 23.20 накануне, был перенесен из-за плана «Ковер», объявленного Росавиацией.

Напомним, о запрете на прием и выпуск воздушных судов федеральное агентство сообщило накануне в 23.21. Решение было принято непосредственно перед вылетом в Дубай.

В настоящее время воздушна гавань уже работает в штатном режиме – запрет на полеты был снят в Волгограде в 03.30. Расчетное время вылета самолета в Дубай перенесено на 17.00.