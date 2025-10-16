Судью из Ростова лишили статуса после конфликта с Росгвардией

Высшая квалификационная коллегия судей России подтвердила решение о досрочном прекращении полномочий судьи Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Виктории Мамелко. Как сообщает Привет-Ростов, Мамелко пыталась оспорить вынесенное ранее решение коллегии судей Ростовской области в ВККС РФ, но в итоге окончательно лишилась судейской мантии.

Карьеру экс-судьи испортил инцидент, который произошел в ноябре 2024 года во время празднования дня рождения ее брата Дмитрия Мамелко, экс-замминистра транспорта области. Виктория Мамелко вступила в конфликт с одним из сотрудников Росгвардии, которые прибыли к дому именинника для доставки его на допрос по делу бывшего министра транспорта Виталия Кушнарева.

Экс-судья утверждала, что оперативники были в масках и без опознавательных знаков и удостоверений, поэтому она восприняла происходящее как нападение. Однако коллегия судей Ростовской области расценила действия женщины как проступок, несовместимый со статусом судьи, и лишила ее квалификационного класса. ВККС РФ это решение поддержала.





