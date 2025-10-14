«Хотите затянуть дело?»: водитель BMW Пак отрекся на суде от двух из четырех адвокатов





В Волгограде сегодня, 14 октября, должно было состояться очередное заседание по уголовному делу в отношении 74-летнего водителя BMW Александра Пака, совершившего смертельный наезд на многодетную мать Екатерину Буравлеву. Однако, как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на деле заседание длилось не более 10 минут. За это время судья Дмитрий Туленков успел вынести Паку предупреждение.

Причиной переноса рассмотрения дела, по данным информагентства, стали неожиданные изменения в составе участников судебного процесса. Напомним, что Александр Пак перед судом, который проходит с участием присяжных заседателей, заручился поддержкой четырех адвокатов. Сегодня, 14 октября, подсудимый заявил ходатайство, в котором отказался от услуг сразу двоих юристов – Дмитрия Волкова и Дениса Факеева.

– У меня закончились, так сказать, договоры с Волковым и с Факеевым. Поэтому прошу освободить данных участников от участия, – заявил Александр Пак в начале судебного заседания.

Прокурор, в свою очередь, поинтересовалась у подсудимого, не желает ли он заключить новое соглашение с адвокатами, которые, к слову, присутствовали в суде.

– Мы могли бы предоставить Вам перерыв для оформления данных документов, – уточнила представитель гособвинения.

На это Пак ответил, что не понял вопрос. Продублировал его судья Дмитрий Туленков:

– Не желаете сейчас заключить с ними соглашение? То закончилось – это чисто технический момент. Или Вы от них отказываетесь по другим каким-то мотивам?

– Да, у меня есть другие мотивы, – подтвердил Александр Пак.

В результате Дмитрий Туленков принял отказ от двух защитников Пака, прокурор возражать на это не стала.

– Судья поинтересовался у Пака, не пытается ли тот своими действиями затянуть рассмотрение уголовного дела. Дмитрий Туленков также предупредил подсудимого об отвественности за это, – передает корреспондент ИА «Высота 102».

Отметим, что минувшее судебное заседание также оказалось недолгим из-за неявки в суд двоих свидетелей стороны защиты – экспертов, делавших заключения в рамках уголовного дела. В прошлый раз на процессе из него исключили одну из присяжных и коротко опросили младшую дочь Пака – Юлию. Женщине принадлежит BMW, под колесами которого получила смертельные травмы Екатерина Буравлева.

Александр Пак обвиняется по ст.105 ч.2 п.б УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Представитель потерпевших Ангелина Лихошапко ранее заявляла ИА «Высота 102», что родные погибшей многодетной женщины надеются на справедливое наказание Пака – до 20 лет лишения свободы.

Адвокаты обвиняемого, в свою очередь, представили суду заключения медиков, согласно которым Пак мог не заметить, как совершил наезд на Екатерину Буравлеву, поскольку у него наблюдаются отклонения в работе органов слуха и зрения. Впрочем, свидетели обвинения настаивали в суде, что эти отклонения незначительны.

