Расследования

«Хотите затянуть дело?»: водитель BMW Пак отрекся на суде от двух из четырех адвокатов

Расследования 14.10.2025 11:45
0
14.10.2025 11:45


В Волгограде сегодня, 14 октября, должно было состояться очередное заседание по уголовному делу в отношении 74-летнего водителя BMW Александра Пака, совершившего смертельный наезд на многодетную мать Екатерину Буравлеву. Однако, как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на деле заседание длилось не более 10 минут. За это время судья Дмитрий Туленков успел вынести Паку предупреждение. 

Причиной переноса рассмотрения дела, по данным информагентства, стали неожиданные изменения в составе участников судебного процесса. Напомним, что Александр Пак перед судом, который проходит с участием присяжных заседателей, заручился поддержкой четырех адвокатов. Сегодня, 14 октября, подсудимый заявил ходатайство, в котором отказался от услуг сразу двоих юристов – Дмитрия Волкова и Дениса Факеева. 

– У меня закончились, так сказать, договоры с Волковым и с Факеевым. Поэтому прошу освободить данных участников от участия, – заявил Александр Пак в начале судебного заседания.

Прокурор, в свою очередь, поинтересовалась у подсудимого, не желает ли он заключить новое соглашение с адвокатами, которые, к слову, присутствовали в суде. 

– Мы могли бы предоставить Вам перерыв для оформления данных документов, – уточнила представитель гособвинения.

На это Пак ответил, что не понял вопрос. Продублировал его судья Дмитрий Туленков: 

– Не желаете сейчас заключить с ними соглашение? То закончилось – это чисто технический момент. Или Вы от них отказываетесь по другим каким-то мотивам? 

– Да, у меня есть другие мотивы, – подтвердил Александр Пак.

В результате Дмитрий Туленков принял отказ от двух защитников Пака, прокурор возражать на это не стала.

– Судья поинтересовался у Пака, не пытается ли тот своими действиями затянуть рассмотрение уголовного дела. Дмитрий Туленков также предупредил подсудимого об отвественности за это, – передает корреспондент ИА «Высота 102». 

Отметим, что минувшее судебное заседание также оказалось недолгим из-за неявки в суд двоих свидетелей стороны защиты – экспертов, делавших заключения в рамках уголовного дела.  В прошлый раз на процессе из него исключили одну из присяжных и коротко опросили младшую дочь Пака – Юлию. Женщине принадлежит BMW, под колесами которого получила смертельные травмы Екатерина Буравлева. 

Александр Пак обвиняется по ст.105 ч.2 п.б УК РФ – убийство лица, совершённое с целью воспрепятствования правомерному осуществлению данным лицом общественного долга. Представитель потерпевших Ангелина Лихошапко ранее заявляла ИА «Высота 102», что родные погибшей многодетной женщины надеются на справедливое наказание Пака – до 20 лет лишения свободы.

Адвокаты обвиняемого, в свою очередь, представили суду заключения медиков, согласно которым Пак мог не заметить, как совершил наезд на Екатерину Буравлеву, поскольку у него наблюдаются отклонения в работе органов слуха и зрения. Впрочем, свидетели обвинения настаивали в суде, что эти отклонения незначительны.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
14.10.2025 10:38
Расследования 14.10.2025 10:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2025 09:09
Расследования 14.10.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2025 16:40
Расследования 13.10.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2025 12:35
Расследования 13.10.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2025 11:37
Расследования 13.10.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2025 20:42
Расследования 12.10.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2025 13:23
Расследования 12.10.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2025 21:29
Расследования 11.10.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.10.2025 20:17
Расследования 11.10.2025 20:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 21:11
Расследования 10.10.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 20:51
Расследования 10.10.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 14:30
Расследования 10.10.2025 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 10:48
Расследования 10.10.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 10:44
Расследования 10.10.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.10.2025 10:20
Расследования 10.10.2025 10:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:07
Доехавшего до Волгограда на BMW нижегородца отправили в пешее путешествиеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:55
В России ветеранов СВО бесплатно переобучают новым специальностямСмотреть фотографии
14:24
Погода на Покров предсказала волгоградцам малоснежную и суровую зимуСмотреть фотографии
14:02
Фехтовальщики ДЮЦ заняли весь пьедестал на областных турнирах в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
В Москве задержали соучастника циничного обмана волгоградской школьницыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
В Волжском началась подтопка соцобъектовСмотреть фотографии
13:04
«Ушёл в свой день рождения»: в Волгограде скончался бывший командир 20-й дивизии Николай АкимовСмотреть фотографии
12:06
Слюсарь пообещал ростовскому ипподрому чудесное перерождениеСмотреть фотографии
11:49
«Всё же впишется»: учёные РАН рассказали, чем грозит землянам гигантский оторвавшийся протуберанецСмотреть фотографии
11:45
«Хотите затянуть дело?»: водитель BMW Пак отрекся на суде от двух из четырех адвокатовСмотреть фотографии
11:40
Автопарк волгоградских коммунальщиков пополнился новой спецтехникойСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде из-за ДТП на «Голубинской» встало движение трамваев №№ 1, 4, 5, 6Смотреть фотографии
10:38
Особняк вместо домов для сирот: экс-глава Еланского района Литвинов идет под судСмотреть фотографии
10:37
Стальное месиво: под Волгоградом на федеральной трассе столкнулись четыре грузовикаСмотреть фотографии
10:20
На севере Волгограда Mercedes сбил ребенка на самокатеСмотреть фотографии
09:47
Волгоградцы задолжали УК и «ресурсникам» 15 млрд рублейСмотреть фотографии
09:09
«Он на СВО, они – себе деньги в карман»: силовики скрутили укравших миллион у военного из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:50
Более 106 тонн семян сомнительного качества выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:01
Губернатор и «хвостики»: смотрим самые милые фото с Андреем Бочаровым в его День рожденияСмотреть фотографии
07:45
Украинские беспилотники пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:19
В Михайловке непривитых от гриппа детей грозятся не пускать в школы и детсадыСмотреть фотографии
06:39
В Калаче-на-Дону за 19,7 млн снесут историческое здание училища №13Смотреть фотографии
06:12
Соцфонд объяснил порядок перерасчета пенсий для волгоградцевСмотреть фотографии
05:42
Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:21
В Волгограде у «черного мусорщика» изъяли фургон с отходамиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:05
Волгоградские рукопашники успешно выступили на турнире в СтаврополеСмотреть фотографии
20:41
В ЦПКиО Волгограда начали разбирать 50-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
20:07
«Виновные будут наказаны»: Игорь Воронин опроверг слухи о ликвидации трамваев в ВолжскомСмотреть фотографии
19:59
Волгоградская полиция обнаружила на оживленной дороге BMW-невидимкуСмотреть фотографии
19:17
Волгоградка Анастасия Могилевская завоевала бронзу чемпионата ЮФО по сквошуСмотреть фотографии
 